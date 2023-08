Polanco dice retiró candidatura por traición FP y violación de acuerdo

Yomare Polanco

NUEVA YORK.- El doctor Yomare Polanco informó haber retirado su candidatura a diputado debido a una traición del partido Fuerza del Pueblo y a la violación de un acuerdo por parte del Bloque Opositor.

Explicó que la FP decidió no apoyarlo, lo que quebrantó el acuerdo con el bloque opositor que garantizaba respaldo a su candidatura a diputado por la circunscripción electoral número uno del exterior.

Agregó que «ellos violentaron el acuerdo en el que yo acepté la coordinación general del Bloque Opositor en el Exterior en respaldo a la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández a cambio de que ellos me apoyaran. Acordamos que si 18 partidos apoyaban a Leonel, esos mismos 18 partidos respaldarían mi candidatura. Sin embargo, intentaron cambiar los términos y yo les dije que no lo aceptaría».

Indicó que, según el acuerdo, todos los partidos del Bloque Opositor harían reserva para mi candidatura. No lo hicieron cuando se venció el plazo y yo los llamé a la atención y les dije que eso no fue lo que se acordó».

«Les recordé también que ya yo les había ayudado a organizar el espectáculo del Armory, para el cual traje a Nueva York un significativo grupo de personas desde Virginia, Filadelfia, Nueva Jersey y otros estados. También comencé la campaña en contra de Luis Abinader y su cambio de reversa y otra en favor de Leonel. Todo eso para cumplir con mi parte», subrayó.

Dijo que, «como ellos no me reservaron cuando se venció la fecha, yo les dije que así no fue que hablamos; entonces me contestaron que cuando firmaran el contrato con el PDI, mi reserva quedaría ya certificada; sin embargo, firmaron el contrato y no certificaron nada».

«A raiz de eso, llamé a Leonel y nos reunimos en Funglode por más de dos horas y media. En esa reunión, en la que además participaron Ismael Reyes, presidente del PDI, y David Castillo, presidente del PDI para América Latina, me ofrecieron el apoyo de once de los doce partidos que conforman el bloque, menos el de la Fuerza del Pueblo, y yo les dije que si desde ahora iban a comenzar con fraude y a no cumplir con los acuerdos, prefiero retirarme, porque terminaríamos igual que con el PLD, en la Corte Federal de Estados Unidos, y yo no quiero seguir peleando con políticos inescrúpulosos, que creen que la política es un relajo», declaró Polanco en el programa Levántate NY, que produce Rafael Díaz Capín, donde fue entrevistado por Viviana Ureña, Oscar Pérez y Rafael Ozoria.