NY: Piden Desfile Dominicano sea dedicado a los inmigrantes
NUEVA YORK.- Decenas de activistas sociales, políticos, gestores culturales y religiosos pidieron que el Desfile Dominicano de este año sea dedicado a los inmigrantes y a la defensa de sus derechos como trabajadores y seres humanos, al margen de su estatus migratorio.
En una carta, los reclamantes instaron a Cristina Contreras, presidenta del Desfile, y demás directivos de ese evento, a que «dejen escuchar sus voces contra las redadas y deportaciones arbitrarias que afectan a millares de indocumentados».
Agregan que «este trágico momento que vivimos obliga a poner en movimiento la nobleza y la voluntad solidaria humana a favor de los más desprotegidos y de quienes viven en la sombra dominado por el miedo».
«Son millones de familias inmigrantes, incluidas dominicanas, las que están sometidas a una política oficial de negación de derechos esenciales que les roba la paz y la tranquilidad y les someten a vivir bajo un estado de desasosiego y miedo propio de un régimen dictatorial e impropio, por tanto, de una sociedad democrática», añaden.
Alegan que «en su delirio de deportar un millón de inmigrantes por año, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) opera hoy bajo la directriz de apresar a 7 mil indocumentados cada día».
«Cónsono con este proposito, es la decisión de la administración Trump de ordenar ampliar y masificar las redadas en ciudades santuarios como New York, Los Ángeles y Chicago, recurriendo, incluso, a tropas de la Guardia Nacional», dicen.
Advierten que «de esto ocurrir, afectará seriamente a la comunidad dominicana, dado que sólo en la ciudad de Nueva York reside más de un millón de dominicanos con estatus legal y otros 250 bajo condición migratoria irregular».
«Como parte sustantiva de este plan, en la ‘gran y hermosa ley’ presupuestaria firmada el pasado 4 de julio se consignaron 76,500 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esto es, casi 10 veces el presupuesto previo para dicha agencia», explican .
