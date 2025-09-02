NY: Ministro Deportes RD cierra con broche de oro Juegos Juan Pablo Duarte

NUEVA YORK.- Tras 15 días continuos de competencia, los Juegos Juan Pablo Duarte NY 2025 se despidieron con una espectacular ceremonia de clausura, llamada «El deporte y el arte caminan juntos para fortalecer nuestra identidad dominicana», la cual se llenó de colores, folclor y una presentación estelar del artista Fernando Villalona, junto con el merenguero típico El Rubio del Arcodeón, en una escenografía impregnada de elementos alusivos a la cultura dominicana.

Luego de que casi 2,300 deportistas desfilaran, recibieran sus galardones y bailaran al ritmo de la contagiosa música, Plaza Quisqueya, en pleno Inwood, Alto Manhattan, fue tomada por miles de dominicanos que dieron una cálida despedida a los juegos.

La llama olímpica se apagó y fue entregada a Manhattan, sector neoyorquino donde actualmente reside la mayor cantidad de dominicanos en la Gran Manzana, que será sede de la edición en 2026.

El traspaso fue escenificado por el ministro de Deportes y Recreación de la República Dominicana, Kelvin Cruz, que entregó la bandera del movimiento deportivo a los directivos de la Unión Deportiva Dominicana NY, que encabeza Evaristo Madrigal.

Luego fue el momento de los discursos y las felicitaciones para los organizadores, en especial del ministro Kelvin Cruz, quien valoró el éxito de los juegos con el poco tiempo que tuvieron los dirigentes dominicanos de Nueva York para prepararlos.

«No fue una tarea fácil, pero cumplieron un trabajo increíble. Supieron sacar adelante una tarea que no era fácil y los mejores aficionados también cumplieron», dijo Cruz en referencia a la buena respuesta del público dominicano de la diáspora para asistir a las competencias.

“Fueron los juegos dominicanos más grandes de la historia en el exterior, con 21 disciplinas. El magno evento deportivo, congregó a 2,300 deportistas de Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts, donde se repartieron cientos de medallas”, subrayó.

Estos primeros Juegos Juan Pablo Duarte organizados en Nueva York hicieron que el público local se interesara por primera vez por deportes, como Fubkey, hasta ahora desconocidos por los dominicanos, que prácticamente solo consumen, para citar algunos, béisbol, baloncesto, fútbol, sóftbol y voleibol.

El cuadro general de puntuación final no arrojó sorpresas y Manhattan fue el gran ganador con 214 puntos, 139 que consiguieron los atletas masculinos y 75 las mujeres.

Sin embargo, El Bronx, no quedó a gran distancia de Manhattan. Acumularon 206 puntos, de los cuales los masculinos lograron 134 y las femeninas 72, para quedar en el segundo lugar.

New Jersey fue la gran sorpresa de los Juegos con 188 puntos. Los atletas masculinos dieron al Estado Jardín 110 y las femeninas contribuyeron con 78, para el importante tercer puesto en la tabla de lugares.

El condado de Queens, acumuló 81 puntos para el cuarto lugar, con 55 puntos conseguidos por los deportistas varones y 26 por las mujeres.

Brooklyn quedó en quinto lugar, con 78 puntos. Los atletas masculinos marcaron 46 y las femeninas, 32.