NY: Investigan posible vinculo dominicano abatido domingo y ataque agente federal
NUEVA YORK.- El Departamento de Policía de Nueva York investiga la posible relación del caso de un dominicano indocumentado abatido el domingo en el Alto Manhattan por un oficial fuera de servicio y el tiroteo el mes pasado en que un agente de la Patrulla Fronteriza resultó con un tiro en la cara.
Lahione Soto, de 30 años, fue ultimado alrededor de las 9:50 del pasado domingo, un mes después (15 de julio) de que el también dominicano Miguel Francisco Mora Núñez, de 21 años, fuera acusado de dispararle en la cara a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fuera de servicio durante un intento de robo en Fort Washington Park, en Manhattan.
Una fuente policial dijo a The New York Post que están investigando si Soto pertenecía al mismo grupo, ya que ambos casos comparten patrón de robo, área geográfica y modus operandi.
«Obviamente, están tratando de ver si son parte de ese mismo patrón de robo que involucra al agente de CBP que recibió un disparo», dijo la fuente.
El pasado domingo, Soto llegó con otro hombre en una motocicleta, apuntó con un arma a un agente que se encontraba fuera de servicio en la West 173rd Street y Amsterdam Avenue.
El policía sacó su arma y disparó tres veces, hiriendo mortalmente a Soto, mientras su cómplice huía del lugar.
jt-am
NO TODOS LOS DOMINICA SOON COMO ESTAS ESCORIAS ANDANTES. ES UNA VERGUENZA PARA LOS MILES QUE NOS LEVANTAMOS TODOS LOS DIAS A TRABAJAR HONRADAMENTE. POR ESTOS DESCEREBRADOS, QUE QUIEREN CONSEGUIR DINERO SIN TABAJAR, PAGAMOS TODOS. RECIBIERON LO QUE COMPRARON: LA MUERTE.
Algo Raro sucedio esperemos las investigaciones no nos precitipitemos a Evacuar lo que no tenemos.