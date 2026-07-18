NY: Imputan de homicidio a dominicano causó choque dejó dos muertes

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NUEVA YORK.- De homicidio vehicular agravado fue imputado el dominicano que a principios de este año causó la muerte de dos personas y heridas graves a otras tres mientras conducía ebrio en la avenida Ámsterdam, del Alto Manhattan.

Un gran jurado de Manhattan acusó a Elvin Suárez, de 61 años, de cinco cargos de homicidio vehicular agravado, dos cargos de homicidio involuntario en segundo grado, tres cargos de agresión vehicular agravada, agresión y conducir bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrido alrededor de las 6:00 de la tarde del pasado 15 de mayo cerca de la calle 109 Oeste.

Los fiscales alegan que Suárez iba a gran velocidad cuando chocó contra un vehículo estacionado y sin ocupantes entre las calles 107 y 108 Oeste. Luego siguió por la intersección de la calle 109 Oeste, subió a la acera y atropelló a cuatro peatones antes de estrellarse contra un vehículo estacionado con una persona dentro.

Murieron Jason Negrón, de 46 años, y Michael Saint-Hilaire, de 35, padre de trillizos de casi dos años.

Entre los heridos figuran un hombre de 44 años que sufrió fractura en la pierna derecha, otro de 36 con fracturas en la espalda y uno de 51 años con lesiones en la cabeza, cuello y hombro.

“La decisión de Elvin Suárez de conducir ebrio tuvo consecuencias devastadoras y totalmente prevenibles”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. “Tres hombres resultaron gravemente heridos, y Jason Negrón y Michael Saint-Hilaire —padres dedicados, amigos leales y miembros queridos de su comunidad del Upper West Side— murieron”.

Tras el choque, la comunidad levantó un memorial con flores y velas en la esquina de Ámsterdam y la calle 109 Oeste. También recaudaron decenas de miles de dólares en campañas en línea para apoyar a las familias de las víctimas.

Suárez debe comparecer el 28 de octubre ante el juez Gregory Carro en la Corte Suprema de Manhattan.