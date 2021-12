NY: Faña encabeza encuentro con el Frente Agropecuario del PRM

Leonardo Faña

NUEVA YORK.- El exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, encabezó aquí un encuentro con dirigentes del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En la actividad, organizada por Leopoldo Santos, presidente del Frente en Nueva York, los agropecuarios perremeístas expresaron solidaridad al exfuncionario por el reciente fallecimiento de un hijo suyo en la ciudad de Orlando.

Faña agradeció el apoyo de sus compañeros «en este momento difícil que vive mi familia».

Dijo que «aunque estamos todavía fuera de la administración pública, pueden estar seguros de que afuera no nos vamos a quedar, vendrán muchas cosas buenas y el presidente Luis Abinader está empeñado en que en el Gobierno se nombre a gente de las bases del PRM».

«Se ha nombrado a muchos compañeros, pero faltan muchos más. Yo, que apenas estuve cinco meses en el IAD, logré nombrar a 1,382 compañeros de base, 119 agrónomos nuevos y 11 de seccionales del exterior. Y eso fue en la primera face, y para la segunda face no me olvidaré de los que no han sido nombrados», aseguró.

Por su parte, el ingeniero Santos expresó satisfacción por la visita de Faña, «lo que demuestra que el Frente Agropecuario siempre ha tenido una buena relación, no solo con él, sino con Eligio Jáquez y todos los dirigentes del sector agropecuario que nos han visitado».

«Aún hay un grupo de compañeros agropecuarios que no han interpretado los estatutos del partido y han creado un comité gestor, nosotros en el Frente lo respetamos, pero como organización no lo admitimos, porque somos una organización autorizada por Peña Gómez y por el partido», explicó.

De su lado, Fausto Ureña, secretario general del Frente, manifestó que «el compañero Faña siempre sigue firme en sus propósitos para que el presidente Abinader esté haciendo el mejor trabajo en el sector agropecuario».

«Estamos esperando que nuestro presidente nos dé luz verde para ir a plantearle un proyecto que hicimos y que beneficiará al país y al sector agropecuario en un nuevo renacer en la agropecuaria nacional, y es algo que se puede ejecutar», dijo.

En el encuentro participaron, además, la cónsul dominicana en Montreal, Margarita Pichardo, la diputada Servia Iris Familia, Alejandro Rodríguez (Tonton), Tomás Veras, Daniel Jáquez, Magdalena Estévez, Sucre Domínguez, Ramón Severino, Armando Pepén, Gregorio Camilo, Eduardo García, Oviedo Mateo, Erasmo Chalas y Felipe Minaya, entre otros.