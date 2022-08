NY: Encuentran muerto en elevador a un merenguero dominicano

Gaby Lantigua

NUEVA YORK.- Falleció en esta ciudad el merenguero dominicano Gabriel Lantigua, conocido en el ambiente de la música como Gaby.

La información la ofreció el salsero Alberto María y confirmada por Bonny Cepeda, con quien Gaby grabó temas como “Papá y mamá” y “Aquí sí se goza”.

“Estoy conmovido, me acaban de despertar con esta triste noticia. Me han llamado varios músicos de Nueva York. Un hermano de Gaby me dijo que fue encontrado sin vida en un ascensor y se presume que fue por un infarto”, dijo Cepeda.

Hasta el momento no se tienen más detalles de dónde se realizarán las honras fúnebres del merenguero.