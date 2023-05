NY: Dominicano viral en puente de Brooklyn por carteles motivacionales

NUEVA YORK.- Un joven de origen dominicano se ha vuelto viral en el puente de Brooklyn por sus emotivos mensajes sobre la salud mental.

José Cruz comparte en sus carteles mensajes sobre la salud mental y es admirado por los ciudadanos de esa localidad.

Cruz se define como «un defensor de la salud mental» ,pese al cansancio en sus pies y sus brazos, indicó lo hace es con el fin de ayudar a los demás y poder hablar abiertamente sobre un tema.

«Si estás leyendo esto, quiero que sepas que tu vida importa. Eres importante. Eres el único ´tú´ en este mundo y nadie puede reemplazarte», mensajes de Cruz.

Las personas se toman fotos con él, lo saludan, lo abrazan y le agradecen. Turistas, peatones locales, gente que va o viene del trabajo. Para Cruz lo más importante es ayudar a otros.

«Mi sueño es hacer del mundo un lugar mejor, por eso hago lo que hago», dijo.

Tener un psicólogo representa un tabú para muchos hispanos, pero al final todos buscan un ser querido o un amigo para que los escuche y en algunos casos los aconseje. Es un peligro, porque un amigo no es un terapeuta, un familiar no es un sicólogo, un compañero de trabajo no es un trabajador social. Las personas que trabajamos en el campo de la salud mental tenemos un entrenamiento de años”, afirma el psicólogo Juan Dumas.

Cruz coincide en que hay que buscar ayuda profesional. “La salud mental ha afectado a mucha gente, la familia, los amigos”, explica.