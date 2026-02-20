NY: Dominicano es declarado culpable de matar a 4 personas

Randy Santos

NUEVA YORK.- Un dominicano fue declarado del asesinato de cuatro indigentes el 5 de octubre de 2019 en el barrio chino, de Manhattan.

Randy Santos, de 31 años, dijo en el tribunal que escuchó voces que lo instaban a «matar a 40 personas para salvar su propia vida».

El dominicano, que encara cadena perpetua, será sentenciado el 16 de abril de 2026.

Las víctimas son Chueen Kok, Anthony Manson, Florencio Moran y Nazario Vásquez Villegas, cuyas edades oscilaban entre los 39 y 83 años. Otros hombres resultaron heridos en agresiones ocurridas horas y días antes de los homicidios.

Santos, que también era indigente, fue arrestado en octubre de 2019, poco después de los ataques, con una barra de metal ensangrentada en las manos, según la Fiscalía.

El caso generó un amplio debate sobre la protección de la población sin hogar en la ciudad, que en ese momento alcanzaba cifras récord.

Según relató la abogada de Asistencia Legal, Marnie Zien, el hombre golpeó los cráneos de los indigentes con una barra de metal tras dejar de tomar medicamentos para la esquizofrenia y perder el control.

Zien explicó que para Randy las voces en su cabeza «eran algo real». «Necesitaba que las voces se callaran, necesitaba salvar su vida y no veía otra salida debido a la esquizofrenia», dijo.

El fiscal adjunto de distrito Alfred Peterson sostuvo que Santos era consciente de sus actos. «En las propias palabras del acusado, él sabía que lo que estaba haciendo no era, cito, una buena acción», dijo Peterson.

«Dice que le teme a un héroe. La gente de la comunidad va a venir a detenerlo. Él reconoce, y este es un punto clave, que lo que hace va en contra de las creencias comunes de la comunidad», expresó Peterson en sus alegatos finales.

«Estas dos declaraciones ofrecen una visión contundente de lo que el acusado sabía sobre lo que hizo». Peterson se refería a una entrevista grabada que Santos sostuvo con un psiquiatra después de su arresto.

La defensa sostiene que Santos había sido diagnosticado con esquizofrenia y que actuó bajo un episodio psicótico, convencido de que debía matar a 40 personas o moriría él mismo.

Durante los alegatos finales, su abogado, Arnold Levine, argumentó que, aunque su cliente podía prever consecuencias legales, no tenía capacidad para distinguir moralmente el bien del mal debido a su enfermedad mental.