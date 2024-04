NY: Dominicano desconecta de soporte vital hijo víctima incendio

NUEVA YORK.- Después que su hijo de dos años quedara desamparado y gravemente herido en un apartamento en llamas en el sector Washington Heights, el dominicano Francisco Corporán decidió retirar a su hijo del soporte vital.

El infante había sido declarado con muerte cerebral después de que su madre los dejó a él y a sus hermanos en su apartamento de la avenida Audubon la noche del 20 de marzo y se produjera un incendio.

El padre contó afligido a New York Daily News que se encuentra asombrado por la decisión de la madre de dejar a los indefensos niños desatendidos. «Ese es mi hijo, no quería simplemente desconectarlo. No podía».

Dijo que tenía esperanzas de que los órganos del niño siguieran viviendo como donante. «Dije: ‘Bueno, puede que él no esté aquí físicamente, pero todavía vive. Alguien más vive gracias a él’», dijo Corporan.

«Mi hijo todavía está aquí, no conmigo, pero está ahí fuera. Sé que todavía está vivo [porque su corazón todavía está latiendo en el cuerpo de otra persona», añadió además.

Otro hijo en gravedad

Según una página de GoFundMe creada para la familia por el compañero de trabajo del padre, Princiee Norvil, el hermano de 1 año de King todavía se encuentra en estado crítico y está «luchando valientemente mientras continúa recibiendo atención médica».

Vecinos afirmaron que Skilyn Maldonado dejaba a los niños «solos mañana, día y noche»

Un vecino le dijo al Daily News que la niña de 8 años salió corriendo del apartamento cuando comenzó el incendio y llamó a la puerta de un vecino, rogando ayuda.

«Ella estaba diciendo que hay un incendio en su apartamento», dijo el vecino Jayden Zorilla, de 14 años.

El joven de 14 años continuó diciendo: «Mi mamá y yo estábamos tratando de ver si podíamos sacar a los niños, pero el sofá estaba en llamas. Cuando entré, el vidrio de la ventana se rompió y hubo un incendio».

La madre de Jayden, Yokania Germosen, de 40 años, le pidió a su hijo Justin, de 10 años, que la llevara escaleras abajo después de cubrir a la hija de Maldonado con una manta.

La madre dejaba frecuentemente a sus tres hijos solos, según un segundo vecino que habló con News. «Dejaba a los niños solos en casa», dijo una vecina, que pidió no ser identificada. «No tiene ningún trabajo. Los dejaba solos mañana, día y noche».

El mismo vecino afirmó haber escuchado a Maldonado y al padre de los niños discutir sobre la forma de vida de la madre.

«Ella es joven y quería disfrutar de su vida», dijo la vecina sobre Maldonado. «[Corporan] ha estado tratando de sacarla de la casa por un tiempo. Se pelean todo el tiempo. Puedes escucharlo gritar: ‘¡Sal de la casa! No haces nada. Has estado yendo a la calle y nunca vienes». ¡hogar!’»

Las autoridades han programado la próxima comparecencia judicial de Maldonado para el 25 de abril.