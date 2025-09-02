NY: Deportarán a dominicano acusado de abuso sexual

Robert Reid Méndez Jiménez

NUEVA JERSEY.- Será deporta de Estados Unidos un dominicano indocumentado arrestado por abuso sexual contra un menor.

La orden de deportación contra Robert Reid Méndez Jiménez fue emitida por un juez en 2018.

Méndez Jiménez ingresó ilegalmente a Estados Unidos antes de julio de 2018 y el 13 de agosto de ese mismo año fue acusado de un delito de depredador infantil.

El dominicano había sido detenido previamente por la policía de Nueva York bajo múltiples cargos de abuso sexual, entre ellos conducta sexual con una niña menor de 11 años, pero posteriormente fue liberado.

«El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York liberó a este peligroso extranjero ilegal después de que las autoridades locales se negaran a cumplir con una orden de detención de inmigración de ICE», señaló Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

«Este caso muestra el costo real de ignorar las órdenes de detención de ICE: los delincuentes violentos quedan libres y la seguridad pública se pone en riesgo», expresó Rubén Pérez, director interino de la oficina de campo de ICE ERO Newark.

Asimismo, destacó el trabajo de los agentes. «Estoy orgulloso de nuestros oficiales de deportación, que lo rastrearon y lo detuvieron, eliminando a un depredador peligroso de las calles a las pocas semanas de su liberación».

Méndez Jiménez permanecerá bajo custodia del ICE mientras se concreta su expulsión de Estados Unidos.