NY: Cónsul RD encabeza ofrenda floral a Duarte

NUEVA YORK.- El cónsul Jesús Vásquez Martínez, encabezó una ofrenda floral en el busto de patricio Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana, en la conmemoración del 213 aniversario del natalicio del patricio.

Vásquez Martínez exhortó a los dominicanos a reflexionar sobre la figura, el pensamiento, la vida y obra de Duarte.

El acto se realizó frente a la estatua de Duarte, ubicada en la intersección de la calle Canal y la Sexta Avenida, en la parte baja de Manhattan, y estuvo marcado por un ambiente de civismo, identidad nacional y profundo sentido patriótico.

Vásquez Martínez llamó a «mantener vivos los ideales duartianos y a asumirlos como guía para el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad y el amor a la patria».

La ceremonia contó con la presencia de la embajadora alterna ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alejandra Hernández; representantes del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) y Ministerio de Cultura, así como de organizaciones cívicas y comunitarias.

El Cónsul agradeció la asistencia de los presentes, destacando el esfuerzo de quienes, pese a las bajas temperaturas, acudieron a rendir tributo al más ilustre de los dominicanos en ocasión del aniversario de su nacimiento, que se conmemora este lunes 26 de enero.

Asimismo, resaltó la labor del Instituto Duartiano de Estados Unidos por mantener vivo el pensamiento de Duarte en la ciudad de Nueva York y por su constante participación en actividades que fortalecen la identidad nacional y los valores patrios.

Vásquez Martínez valoró el esfuerzo de miles de dominicanos que, desde el exterior, contribuyen a preservar el legado histórico y los principios por los cuales Duarte entregó su vida.

jt-am