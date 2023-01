NY: Chef dominicano prepara recetas con marihuana y hay filas para probarlas

NUEVA YORK.- ¿Es la marihuana un ingrediente de cocina? Según Miguel Trinidad, chef dominicano radicado en Nueva York, sí. Por eso fundó 99th Club, un círculo donde la marihuana es el protagonista de todas sus recetas.

En entrevista con el equipo digital de Univision 41, Trinidad afirma que la marihuana “ es un ingrediente como el orégano o la hierbabuena”, solo que con un efecto agregado: “cambia tu estado de ánimo”.

Fan de esa fusión: sabor y emoción, comenzó a agregar a sus recetas diferentes tipos de cannabis: “debes combinar los streins adecuados para cada platillo, para que logres un buen sabor”, dice.

Arroz con pollo con marihuana

Uno de sus platillos más solicitados, dice, es “el arroz con pollo de la abuelita”. La receta es -en serio- de su abuela: con orégano dominicano, cilantro, comino… Y un giro que ella jamás esperaba: el “touch” de marihuana.

“Yo comencé a cocinar viendo a mi abuela y a mi mamá cocinar. Mi mamá hacía unos huevos con queso deliciosos. Una vez, cuando yo tenía como ocho años y ella no estaba, agarré el sartén y me hice huevos con queso”.

Trinidad dice que cuando su mamá regresó a casa y probó el desayuno que él hizo, estaba tan bueno, que lo dejó a cargo de la cocina.

Con el tiempo, lo que comenzó como una pequeña tarea familiar se convirtió en su pasión. Por eso se inscribió en el Instituto de Educación Culinaria y pronto comenzó a trabajar en restaurantes de renombre en la Gran Manzana.

Triunfó en el SoHo

“Una de mis mejores experiencias fue ser el chef ejecutivo en el restaurante Maharlika Filipino Moderno en el Soho”, dice. “Me encanta la comida filipina y ahí tuve la oportunidad de conocer el negocio desde todas sus capacidades y lograr varias fusiones de comida norteamericana con asiática».

Tras dos décadas de experiencia como chef, en el 2015 el chef Miguel Trinidad fundó 99th Floor, un “club de cenas privadas con el que viajamos por Estados Unidos en lugares donde se ha legalizado la marihuana, para hacer cenas con cannabis”.

Reconoce que abrirse camino en esta rama culinaria no ha sido nada fácil: “Para la comunidad latina el cannabis es algo que siempre ha tenido un estigma negativo, en nuestra comunidad el que fuma marihuana o la usa, no es gente buena. Pero eso me ha hecho trabajar el doble, porque quiero cambiar esa conversación, quitarle el estigma”.

Agrega que, “el hecho que ahora se haya legalizado en Nueva York, y que mucha gente la use para medicinas, muestra que la planta no es mala”.

¿Debería usarse la marihuana en la cocina?

Sin embargo, los Centros Para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, advierten que el uso de la marihuana en la cocina tiene un “mayor riesgo de envenenamiento”, y la FDA, tampoco la recomienda.

“Lo que pasa es que la ley de la marihuana para su uso en la comida aún se está escribiendo”, defiende él. «Hasta ahora yo no he tenido malas experiencias con ninguno de mis clientes».

También aclara que toma todas las medidas de precaución posibles: “Usamos niveles mínimos: un cigarrillo tiene 15-20 mgs, en la cocina es una microdósis: 3-5 mgs. Tampoco permitimos que se fume marihuana en el local donde servimos las cenas, y acompañamos los platillos con poco vino, nunca bebidas alcohólicas fuertes”.

Trinidad dice que entre sus clientes hay “muchos famosos”, que preparan banquetes para grupos de 20 a 100 personas, pero que parte de su negocio es mantener la privacidad de ellos, por lo que no revela sus nombres.

“En las cenas que hacemos para el público mensualmente en NYC, con frecuencia tenemos filas para poder entrar, por eso pedimos que reserven antes. Verán que es una experiencia diferente, una que han disfrutado personas desde los 21 hasta los 80 años”.

Nota:

Los CDC advierten que hay riesgos para la salud con el uso de marihuana en los alimentos.