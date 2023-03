NY: Aspirante Presidencia de RD encabeza encuentro con la comunidad

Manuel Valdez

NUEVA YORK.- El aspirante a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Nueva Generación (PNG), Manuel Valdez, encabezó aquí un encuentro con líderes comunitarios, sociales y políticos.

En la reunión, realizada en el 286 de la avenida Fort Washington, en el Alto Manhattan, Valdez dio a conocer su más reciente libro titulado «La Asamblea de una isla», en el que propone los ejes de transformación social para un mejor país.

Dijo que la obra «es una metafora social, pero a la misma vez es un arma política, porque explica cómo vamos a enfrentarnos al reto que tenemos como sociedad».

Agregó que en el libro hay 92 expedientes no judicializados en la República Dominicana. «Llegó la hora de que los dominicanos entendamos que cuando vayamos a ejercer el sagrado deber de votar, no votemos, elijamos, y para elegir tenemos que aprender a sufragar, no por colores, sino por valores».

Afirmó que «ningún político dominicano, ni de ahora ni de mañana, podrá pensar que hará algo diferente si no toma en cuenta al capital humano de la diáspora».

Indicó que «la problemática que nosotros tenemos es qué vamos hacer con el país, cómo vamos a enfrentarnos a nuestra realidad actual y cómo enfrentarnos a nuestro destino como pueblo».

«En ese contexto de realidad, los dominicanos del exterior son materia prima del desarrollo y de la supervivencia de la República Dominicana como nación», abundó.

En el encuentro también hablaron el coordinador del PNG para la diáspora, Ramón Espinal, Cristina Lluberes y Miguel Hernández.

Asistieron Luis Facundo, Feliz Bernal, Orlando Peralta, Julio Pérez, Ramón Mota y Bienvenido Lara Flores, entre otros.