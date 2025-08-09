NY: Apresan a cuatro jóvenes por asesinato menor dominicano

Ángel Mendoza

NUEVA YORK.- La Policía ha arrestado a cuatro jóvenes por el brutal asesinato del adolescente dominicano Ángel Mendoza, de 14 años, el pasado martes en un parque de El Bronx.

Andrew Ansah y Jordan Williams, de 18 años, y dos menores de 15 y 16 cuyos nombres no fueron revelados por razones legales enfrentan cargos por asesinato, homicidio involuntario, agresión en grupo y posesión criminal de un arma.

Williams fue presentado el jueves ante el Tribunal Penal de El Bronx y Ansah compareció el miércoles. Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza.

En la escena fueron ocupados un cuchillo y un arma de fuego.

La zona donde ocurrió el crimen es conocida por ser territorio de la notoria pandilla Trinitarios. Sin embargo, ninguno de los implicados figura en la base de datos de pandillas del Departamento de Policía de Nueva York.

