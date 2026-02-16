NY: Antonio Reynoso apuesta a su experiencia en carrera hacia el Congreso

Antonio Reynoso

NUEVA YORK.- El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, afirmó que por sus años en el servicio público en los que “ha hecho el trabajo” es el aspirante más capacitado para ocupar el escaño por el distrito 7 en el Congreso de Estados Unidos por el que Nydia Velázquez no competirá nuevamente.

En entrevista con El Diario, Reynoso, de origen dominicano pero nacido y criado en Los Sures, Williamsburg, apostó a su experiencia, primero como concejal, y, desde el 2022, como el oficial de más alto rango del condado, para vencer a su principal contendiente Claire Valdez, asambleísta estatal del distrito 37 en Queens.

“Yo siempre he sido un político que ha empujado a este partido a la izquierda, siempre. Pero yo lo he hecho. Ella (Valdez) tiene un año y no lo ha hecho. Lo que ella está diciendo y hablando es de lo que ella quiere hacer o lo que le gustaría hacer, pero no hemos visto en este tiempo como ella ha movido a ningún político, agenda o movimiento. Yo les voy a dar claramente la información a los votantes de este distrito que yo soy él que ha hecho el trabajo”, afirmó.

Reynoso fue el primero en anunciar su candidatura el pasado 4 de diciembre. Velázquez, a quien el político identifica como su “madrina” y mentora, lo endosó el 15 de enero al describirlo como un “líder con las profundas conexiones con la comunidad necesarias para enfrentar a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), luchar por la clase trabajadora y crear un Nueva York más asequible”.

La representante federal de origen boricua además presentó a Reynoso como la mejor opción para defender a Puerto Rico y su “derecho a la autodeterminación, a la vez que defiende a las comunidades latinas de todo el país”.

Menos de una semana después, Velázquez, con más de 30 años en el Congreso, participó de un rally en Brooklyn en el que confirmó su apoyo a Reynoso.

Sin embargo, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien tanto Reynoso como Velázquez apoyaron desde el principio en la carrera para ocupar el curul, respaldó a Valdez, quien además fue endosada por los Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA).

En el intercambio con este periódico, Reynoso criticó el súbito apoyo del alcalde por entender que no demuestra respeto a la carrera y al conocimiento de la congresista, con quien se le vio en la Conferencia SOMOS Inc. realizada en la isla a principios de noviembre pasado, justo después de que ganara las elecciones generales.

El distrito 7 incluye vecindarios de Brooklyn, Queens y Manhattan. En esa jurisdicción, Mamdani prevaleció por amplio margen en los pasados comicios.

Así las cosas, la primaria en el Partido Demócrata por la silla que dejará Velázquez se anticipa como una de las más competitivas de la ciudad.

La concejal de Queens y de origen surcoreano, Julie Won, también progresista, fue la tercera en anunciar que se sumaba a la contienda primarista.

Sin embargo, los análisis apuntan a que la batalla entre Reynoso, progresista, y Valdez, socialista demócrata, será centro del debate por las próximas semanas y meses.