NY: Angel Mota agradece su elección como padrino del Carnaval Vegano

NUEVA JERSEY.- El empresario y aspirante a concejal de Perth Amboy, Ángel Mota Ramírez, agradeció a la directiva del Carnaval Vegano por haberlo escogido como padrino de ese evento celebrado en el sector Washington Heights, del Alto Manhattan.

Asimismo, felicitó a los organizadores, en especial a Virginia Menéndez y Pedro Julio Holguín, por el «éxito arroyador de este primer Desfile y Carnaval Vegano en la Ciudad de Nueva York».

Recordó que «es momento de dejar a un lado nuestras diferencias y unirnos en una sola voz para que nuestra cultura y nuestros ciudadanos sean beneficiados con el dinamismo y el colorido de los disfraces».

«En este momento que nuestros jóvenes no tienen dónde mirar, es hora de que por medio a nuestra cultura se identifiquen todas las tradiciones anónimas de nuestros pueblos, mandando una señal de aliento y de que no todo está perdido, no a las drogas, no a los vicios, si al deporte y al trabajo dignificador. Mostremos la mejor cara de nuestra dominicanidad», declaró.

Agregó que «no solo los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de este Carnaval Vegano, sino también todos los hispanosparlantes que residimos en el Area Triestatal».

«No puedo pasar por alto a los protagonistas de este evento, que son todos los grupos, en especial los Cavernarios de Villa Rosa, a quienes admiro y represento por años, de donde vengo y de donde nací con mucho orgullo, que viva La Vega. Los veganos somos buenos todos, somos alegría, que viva Quisqueya la Bella», exclamó.

El Desfile partió desde la esquina de la avenida Saint Nicholas y la calle 193 hasta la calle 182.