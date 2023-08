NY: Abinader firma acuerdo para homologación licencias en RD y EU

NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader encabezó este domingo junto a la gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, la firma de un acuerdo para la promulgación de la Ley de Licencias de Conducir.

Durante el acto, el Mandatario destacó que está firma de acuerdo permitirá a los dominicanos usar la licencia de conducir tanto en Nueva York como en República Dominicana sin la necesidad de de realizar procedimientos de homologación.

El presidente Abinader agradeció al congresista Adriano Espaillat, a la gobernadora Hochul, al senador Luis Sepúlveda, a los congresistas, concejales estatales, por este acuerdo que dijo es parte del avance para beneficio de los dominicanos.

De igual forma, resaltó el impulso que dieron a esta iniciativa, el presidente del Senado dominicano, Eduardo Estrella; del senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria; la embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán y el cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jáquez.

El jefe de Estado, aprovechó para anunciar que con la ayuda de la ciudad de Nueva York y de su alcalde Eric Adams, se instalará un museo y teatro para enseñar a los dominicanos de las diferentes generaciones, la historia y la cultura del país.

Al relatar cómo su familia emigró a los Estados Unidos, dijo que «Yo me siento también que yo soy un dominicano neoyorkino, que vino con su familia y su familia estuvo aquí y he vivido y he visto ese trabajo, esa dedicación, ese emprendedurismo y que no solamente ellos han podido progresar, sino que, el Estado de Nueva York y Estados Unidos ha progresado con ellos».

Agregó por eso siempre les dice a los dominicanos donde quiera que están, que tienen que ser como lo han sido y como lo reconoce la sociedad, buenos ciudadanos en los países a donde emigran porque eso dice la grandeza de donde vienen: «nuestra patria, la República Dominicana».

En medio de su discurso, el presidente Abinader aprovechó para preguntar a los dominicanos por la preferencia de los equipos de béisbol y ante las respuestas de los presidentes exclamó: «Pero somos todos dominicanos, todos amamos nuestro país y queremos nuestra patria y hacemos y seguimos haciendo todo para que nuestra patria y la calidad de vida de nuestra gente donde quiera que estén sea cada día mejor».

Y agregó: «Estoy aquí como Presidente de todos los dominicanos y voy desfilar hoy con mucho orgullo, diciendo que a los dominicanos en las comunidades en el exterior, les queremos, les estimamos, les agradecemos y estamos orgullosos y que sin ellos el progreso que se vive hoy en la República Dominicana no hubiera sido posible».

El presidente Abinader también participó en un desayuno con más de 2,000 personas, evento organizado por el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat.

Posteriormente, el mandatario dominicano se integró al desfile dominicano que partió de la Sexta Avenida y calle 36.