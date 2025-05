NUEVA YORK: Zoé Saldaña brilla en los Met Gala 2025

Zoé Saldaña

NUEVA YORK.- La destacada actriz de origen dominicano, y quien fuese galardonada hace poco con un premio Óscar por su papel en la película «Emilia Pérez», Zoé Saldaña, dijo presente este lunes en la celebración de los Met Gala 2025, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Saldaña utilizó un vestido blanco con negro, resaltado por detalles y encajes, un maquillaje sencillo como le caracteriza y el pelo en una tendencia corta.

La actriz había sido una de las invitadas especiales de esta gala, junto a otros, tales como el cantante puertorriqueño Bad Bunny y la cantante colombiana Shakira.

¿En qué se inspira el Met gala este año?

La Met Gala 2025 se centra en el tema «Superfine: Tailoring Black Style», una exploración del dandismo negro como forma de expresión cultural e identidad. Esta temática se inspiró en el libro de 2009 de Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity. Que analiza cómo los hombres negros han utilizado la moda para afirmar su autonomía y resistencia frente a la opresión histórica.

La exposición, co-curada por Miller y Andrew Bolton, se estructuró en torno a doce características del dandismo negro. Basadas en el ensayo de Zora Neale Hurston de 1934, «The Characteristics of Negro Expression». A través de prendas, accesorios, pinturas, fotografías y fragmentos de películas. Se ilustró cómo la población negra pasó de ser estilizada como objetos de lujo. Durante la esclavitud a convertirse en individuos autónomos que marcan tendencias mundiales.