NUEVA YORK: Un muerto y 14 heridos incendio edificio Bronx

NUEVA YORK 24 Ene.- Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas como consecuencia de un incendio declarado esta madrugada en un edificio del distrito neoyorquino del Bronx atribuido en principio a una explosión de gas.

El Departamento de Bomberos de la ciudad ha confirmado que el incendio ha calcinado los tres pisos superiores de los 17 que conforman el número 3485 de Bivona Street.

Un residente fue declarado muerto en el lugar. Otro residente, en estado crítico, ha sido trasladado al Centro Médico Jacobi, junto con un bombero que sufrió lesiones leves.

Once residentes más, con lesiones leves, fueron trasladados a hospitales de la zona. Una persona rechazó recibir atención médica.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se ha desplazado a un centro de recepción cercano para colaborar con Cruz Roja en la protección de los residentes desalojados, y ha confirmado en redes sociales que el incendio «ya está bajo control».

of-am