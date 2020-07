Nueva York otorga protección por ley a inquilinos que no pueden pagar la renta

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo decretó el martes la ley Tenant Safe Harbor Act con el gran objetivo de proteger del desalojo a los inquilinos que perdieron sus ingresos debido la crisis de salud y que, por ende, no pueden costear su alquiler.

La medida, aprobada por la Legislatura en mayo, fue presentada por los senadores Brad Hoylman y Liz Krueger, así como el asambleísta Jeffrey Donowitz. El acta se fundamenta en la moratoria de desalojos decretada por Cuomo y que vence este 20 de agosto.

La nueva ley otorga a los inquilinos residenciales protección ante el desalojo si logran demostrar que perdieron sus ingresos de forma total o parcial durante el estado de emergencia declarado por el COVID-19. La directriz prohíbe a los jueces del Tribunal de Vivienda desalojar a los arrendatarios que no han logrado pagar el alquiler desde el 7 de marzo hasta la actualidad.

Sin embargo, la medida no perdona lo adeudado. El inquilino debe pagar la renta acumulada y en ese proceso podrá permanecer en su hogar, pues impide el desalojo en lo que dure la crisis de salud.

“Los inquilinos nunca serán expulsados de sus hogares por el alquiler adeudado durante el estado de emergencia de COVID-19 si esta los ha perjudicado económicamente”, dijo Hoylman en un comunicado.

Pero los defensores aún creen que la ley, aunque bien intencionada, no garantiza la protección suficiente, puesto que no perdona el alquileracumulado ni ofrece ayuda financiera.

“Si bien la ley para Inquilinos es una medida temporal importante que garantiza que los neoyorquinos no puedan ser desalojados durante la pandemia, no perdona el alquiler ni proporciona asistencia financiera a los más de un millón de hogares que ya están atrasados ​​en sus pagos de alquiler. Muchas personas y familias vulnerables terminará en la calle a raíz de la crisis a menos que todos los niveles del gobierno muestren liderazgo y pongan a disposición fondos para asistencia de alquiler”, dijo Áine Duggan, presidenta y directora ejecutiva de The Partnership for the Homeless.