NUEVA YORK: Concejo Municipal reconoce empresaria dominicana

NUEVA YORK.- El Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York reconoció a la empresaria, filántropa e inversionista de bienes raíces de origen dominicano Gigi Núñez, por su aporte a la comunidad hispana.

La distinción fue entregada en Times Square por el concejal Ydanis Rodríguez, recién nombrado director de Transporte de Nueva York.

Ocurrió durante el lanzamiento de “Hispanas Influyentes”, un libro y movimiento creado por Yaneli Sosa, que destaca la vida y el éxito de más de 20 mujeres.

“El reconocimiento a Gigi Núñez es una forma de destacar la gran labor que como empresaria dominicana ha venido haciendo en Estados Unidos y el aporte que ha dado a través de su empresa, que hoy por hoy genera más de 300 empleos al año”, dijo Sosa.

Explicó que «la historia de Gigi Núñez parece sacada de un cuento, cuando pasó de facturar cientos de miles de dólares anuales a más de siete dígitos al año con su firma dedicada a la recogida de escombros en tierras declaradas como áreas de desastre natural».

«Gigi es el referente de la latina que impresiona al pasar: una mujer de negocios que representa diversidad, generosidad, poder, que se le mide a todo por conseguir sus sueños», agregó.

Núñez, de su lado, indicó que “cuando me dijeron que recibiría este reconocimiento por parte del New York Council, me llené de emoción. Creo que puedo inspirar a otras latinas a no desfallecer en su proyecto de emprendimiento, aplicando el mantra que me ha colocado donde estoy hoy: ‘el momento es ahora’”.

Para ella, la meta de un negocio no puede estar motivada por razones superficiales. Eso incluye el tener dinero, que es parte de lograr ser notorio. Sin embargo, es clave tener pasión y motivación de ganador y luchador, uniéndose a personas que están también en la misma sintonía.

