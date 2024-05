Leonel exige a JCE que pase de la retórica a la acción en elecciones

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, exigió a la Junta Central Electoral (JCE) que pase de la retórica a los hechos para impedir que en los comicios del 19 de mayo se repita lo que pasó en las municipales de febrero.

“Esperamos que el 18 de mayo se tomen todas las medidas para impedir que se repita lo del 18 de febrero, que se montaron carpas fuera de los recintos electorales, se exhibían propagandas, se interfería en el proceso electoral y la Policía Militar Electoral no hacía nada, ni tampoco la Fiscalía Electoral sometió a nadie por compras de cédulas”, declaró el también exMandatario.

Dijo haber escuchado el anuncio de la JCE en torno a las medidas que implementará para que el proceso transcurra apegado a la normas; sin embargo, explicó que «la idea es que esas medidas se apliquen, que se garanticen la participación equitativa de los partidos políticos y que los ciudadanos puedan ir a ejercer el sufragio sin ser interferidos, molestados, porque ya la gente va con una orientación terminada de cómo es que va a ejercer su voto».

“Eso que se ha dicho me parece muy bien, ahora, que eso se aplique en la práctica, para que no tengamos ningún hecho de violencia, porque ya la gente quedó muy afectada con lo que sucedió en febrero y no quiere que eso se repita”, insistió Fernández en el programa D’Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya (Estados Unidos), donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

Recordó que la oposición pidió a la JCE que diera garantías de que eso no se repetirá, que no se quede en la retórica y que tenga una realización práctica efectiva.

LOS QUE SE VENDEN TERMINAN EN BASURERO DE LA HISTORIA

Fernández adviritió que los dirigentes políticos que se han ido de la FP y el Partido de la Liberación Dominicana al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) «terminarán en el basurero de la historia».

“Eso no tiene que ver si se formaron o no en la época de Juan Bosch, eso tiene que ver con lo personal. En la vida usted tiene dignidad personal o no la tiene, usted tiene sentido del honor y la vergüenza, o usted no lo tiene”, subrayó.

Explicó que «eso viene del núcleo familiar, de cómo usted se forma, porque no hay dinero en el mundo que valga para comprar una persona cuando tiene una conciencia clara de cuál es su deber, no hay forma».

Indicó que «si usted no tiene dignidad, y lo suyo es el dinero y vivir bien, no se preocupa por el pueblo, sino por usted, usted se descalifica, y los que han incurrido en esa práctica, moralmente se han descalificado ante el pueblo dominicano y terminarán en el basurero de la historia, porque esa gente no se da cuenta de la forma en que se autoflagelan y se degradan por incurrir en una acción de ese tipo, el pueblo los mira con desprecio, porque eso no se hace».

“Usted asume una causa política por convicción, por ideales, por un romanticismo, porque quiere ser parte de la causa histórica de su pueblo, porque quiere transformar, pero ahora, si yo salí electo y de repente estoy con el que yo vencí, su papel en la historia es el zafacón”, insistió.

Agregó que “por eso hay que tener sentido de la dignidad personal, sentido del decoro, de la historia y del compromiso que usted asume con su pueblo”.

“Estamos en una decadencia moral total. O sea, lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana es altamente preocupante, porque, insisto, eso es algo que se lleva dentro, tu tienes que tener sentido del autorespeto, usted no puede hacer cosas que lo degraden ante los ojos de los demás”, replicó.

Explicó que «una de las características de quienes actúan de esa manera es la traición a su pueblo, a su partido. No es que usted no pueda irse a otra organización política, porque nos fuimos del PRD y formamos el PLD, nos fuimos del PLD y formamos la Fuerza del Pueblo, pero se ve que hay una causa, una razón de tipo político».

