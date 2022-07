NUEVA YORK: Forman dupleta «Ton-Jhon» para derrotar actual presidente PRM

NUEVA YORK.- «Ton-Jhon» fue denominada la nueva «dupleta» integrada por el actual secretario general del PRM en Nueva York, Jhon Sánchez, y el secretario de Comunicación, Alejandro Rodríguez (Tontón), para derrotar al presidente de la seccional neoyorquina de esa organización, Nefatalí Fuerte, en las primarias para elegir la nueva directiva.

Sánchez depuso sus aspiraciones y anunció su respaldo a Tontón en una actividad realizada la noche de este jueves en el restaurant 809, del Alto Manhattan, encabezada por una cantidad considerable de emblemáticos dirigentes perremeístas.

POR GRATITUD

Dijo que le debe gratitud a Tontón por haberlo llevado de la mano a la secretaría general de su partido en esta urbe.

Explicó, además, que los números no le daban para ganar la contienda interna del próximo 24 de julio.

«Analizamos el escenario que prevalece en el PRM de Nueva York con un partido anquilosado que excluye a sus principales dirigentes y decidimos respaldar al compañero Tontón, a quien desde ya consideramos ganador de la presidencia de esta seccional», expresó el también director del Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) en Nueva York.

Dijo que Tontón «garantiza la unidad y fortaleza del partido».

LOS NUMEROS NO DABAN

Explicó que «la cultura política dominicana no sabe decir yo soy candidato, los números no me dan y tengo que retirarme. En la cultura americana salen diez aspirantes que cuando los números no les dan, se retiran, y el mundo no se acaba”.

“Analizamos que Tontón tiene la mayoría pero necesita un empujón, nos sentamos a conversar con los compañeros para darle ese empujón. Pero no solo es eso, nosotros en la vida tenemos que ser agradecidos. No se nos olvida que llegamos a la secretaría general de manos del compañero Tontón, y hoy nos toca a nosotros llevar a Tontón a la presidencia del partido», añadió.

LLAMADO AL DIALOGO

Anunció que “le voy a hacer un llamado al compañero Neftalí Fuerte: los números no mienten, los números están ahí, queremos la unidad, y si la queremos, vamos a sentarnos en la mesa del diálogo a levantarle la mano a Tontón, porque es quien tiene los números para ganar”.

PEDRO JULIO ESCORBORG

Otro que se sumó a la candidatura de Tontón es Pedro Julio Escorborg, quien explicó haber asumido tal decisión para «poner esta seccional a funcionar, que sus organismos sirvan para acercarnos a la comunidad».

«En este momento el partido necesita salir a la calle, convencer a la gente de que hay que seguir en el cambio cuatro años más. Y quién más que Tontón para cumplir con esa tarea?», preguntó.

De su lado, Tontón agradeció el apoyo de Sánchez y su equipo. «La unidad no es solo una palabra, es nuestra forma de vida. Hemos sido concertadores y unitarios desde que tuvimos conocimiento de la política”.

UNIDAD COMO FUENTE DE CAMBIOS

«No es tan solo la relación entre los dirigentes, sino que debemos ver la unidad como una fuente para producir cambios en República Dominicana. Por eso, desde el principio, comenzamos a insistir en la unidad y nos reunimos con todos los compañeros, menos con el actual presidente, porque ese no quiere unidad», declaró.

Agregó que «hablamos con todos los compañeros que estaban aspirando para convencerlos de hacer un solo frente para garantizar la unidad del partido y un nuevo triunfo en 2024».

“Como estábamos no ibamos vamos a ganar. Ahora, este proceso va a ayudar porque, además de que enriquece a los compañeros que están a nuestro alrededor, les dará un motivo, una esperanza y convencerá a la comunidad de que nosotros somos diferentes. Vamos a seguir insistiendo en el cambio con el presidente Abinader”, afirmó.

Aseguró que “el 24 de julio será una nueva manifestación de apoyo al cambio de Luis Abinader y nuestro partido en la ciudad de Nueva York”.

A la actividad asistieron Pedro Julio Escorborg, Luis Eludis Pérez, David Williams, Argentina Macario, Felipa Gómez, Cirilo Moronta y el politólogo, experto en geopolítica y coordinador general de Estrategias y Comunicaciones, Javier Fuentes, sobre quien recalló la presentación de Tontón.

Además, Rafael Núñez, Julio Feliz, Aridio Alcántara, Felipe Mercedes, Roberto Fleurimont Diógenes de los Santos, Ramón Pierret y Angel Mambrú, entre otros.