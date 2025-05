NUEVA YORK: CODEX apoya al Gobierno sobre tema migración

Máximo Padilla, presidente del CODEX

NUEVA YORK.- El Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX) saludó la iniciativa del presidente Luis Abinader de reunirse con tres ex presidentes para consensuar acciones sobre la migración haitiana.

En un documento de prensa, el president del CODEX, Máximo Padilla, aclaró que la solución del problema que genera la migración haitiana no lo pueden solucionar los politicos solamente.

“Aquí hay que escuchar a los empresarios que emplean la mano de obra haitiana, tanto en las zonas urbanas como las rurales”, dijo Padilla.

Aseguró que los politicos son importantes, pero no determinantes, porque no todos los dominicanos se sienten representados por esos ex gobernantes. “Ellos no son el país, son solo parte del pais”, aclaró.

“Debemos recordar que, como dice el lema del CODEX “el país es de todos”, no solo de los líderes politicos”, acotó.

