NUEVA YORK: Agonía y muerte del PLD es paulatina (OPINION)

El autor es periodista y locutor. reside en Nueva York.

NUEVA YORK.- Debido a los resultados electorales de las elecciones del 2020, el turno parece haber llegado ahora al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Al igual como pasó con el PRD en 1973, la salida del PLD de su Líder y presidente, Leonel Fernández, ha sido como una estocada mortal que inició un proceso de hemorragia interna que ha debilitado fuertemente a ese partido.

Comenté con amigos las veces que me tocó como periodista cubrir actividades del Partido de la Liberación Dominicana, tanto cuando el actual candidato, Abel Martínez, visitó la Gran Manzana como su regreso a República Dominicana.

Les dije a mis amigos que no soy analista político, ni estudioso de la sociología, pero que como periodista investigativo, no veía mucho ánimo entre sus militantes de alto rango del PLD. Rango, como lo que mostraban cuando estaban en el poder o cuando se movían abrumadoramente por las calles para demostrar su poder como la mayor fuerza política de esa época.

Tras diversas investigaciones y en ocasiones críticas de altos líderes del PLD, tuve la certeza de que ese partido y, por lo tanto su candidato, enfrentarán una muerte paulatina ante las próximas elecciones de mayo, donde se elegirán los candidatos a la elección del congreso y a la presidencia de la república.

Para ser más exactos en lo que se refiere a las elecciones presidenciales, un alto dirigente del ex partido de Bosch me confirmó que el proyecto de Abel Martínez, candidato del PLD, no es para ahora, sino para 2028 y que por eso es el letargo y descuido.

Empezar con fuerza una campaña que, como he dicho en otros trabajos, se ve feroz y sucia, pronosticando muertes, porque los que están arriba no querrán bajarse y los de abajo no querrán aguantar cuatro más. Años al fondo, un juego con 50 años de existencia que cumplió el otrora partido de la «dignidad y el decoro» .

Dentro de todas mis investigaciones y análisis, el que tomó más fuerza fue la separación mutua del estratega político Francisco Javier García de la Dirección de Campaña del actual candidato Abel Martínez.

En una visita a Nueva York, cuando Abel era precandidato por el PLD, participé en un viaje que hizo Javier, y en todos sus discursos se enorgulleció de decir que nunca ha perdido una elección como estratega de campaña; lo cual es cierto, y de buenas a primeras renuncia a lo del candidato de hoy, ¿qué lectura le da a eso?

Desde sus inicios, los números del candidato peledeísta no han subido en ninguna de las encuestas, nunca ha llegado al 20 %, y eso tiene preocupada a la dirigencia del partido, tanto en el país como en el exterior, que no motiva a ningún seguidor.

Cualquiera que sea su nombre, sea el partido que sea, ni los dirigentes, ni las bases del PLD quieren salir a las calles a promocionar a su candidato, así lo han manifestado muchos amigos del partido, que alguna vez fue la fuerza política imbatible, y es que irá muriendo gradualmente.

A ningún líder de partido aquí en Nueva York se le escucha, ni se ve siquiera en los centros espiritistas, no defienden a su candidato, no llevan a cabo una reunión con la prensa para explicar el porqué de tanta apatía, no hacen bandereos en las esquinas, no ves un cartel de su candidato.

No van a ningún programa de radio o televisión, no atienden llamadas telefónicas, no hacen vigilias, no comparten, no promocionan a sus candidatos a diputados, su militancia está abandonada, sus simpatizantes tiran la toalla.

Su pequeño local en el condado del Bronx, casi siempre está cerrado, y lo peor es que no se oponen, hay mucha desidia en el PLD y por eso son como la vaca de doña Nena, ya sabes.

Los resultados de lo que sucederá en las elecciones municipales serán la antesala de los comicios del próximo 19 de mayo. Analiza los hechos y lo planteado en este artículo y saca tus propias conclusiones. Te lo dejo para la tarea.

