Nueva novela de García Márquez 

EL AUTOR es periodista y escritor. Reside en Santo Domingo.

Ha llegado a la República Dominicana la novela “En agosto nos vemos”, escrita y desestimada por Gabriel García Márquez. Ha salido flanqueada por una super promoción, en todos los ámbitos de habla hispana. Contra la voluntad del autor, la editaron sus hijos, Rodrigo y Gonzalo García, quienes vieron en la obra lo que García Márquez no vio.

Algunos trucos editoriales, con notas, prólogos y apéndices, tratan de solventar la brevedad del texto, compuesto de seis narraciones con técnica de cuento que guardan unidad entre sí porque su personaje casi único, Ana Magdalena Bach, protagoniza cada historia, las cuales guardan un hilo común. Esto le da categoría de novela.

La publicación arrastra ligerezas. Necesito comentar la más simple de ellas, contenida en los datos biográficos de GGM. Lo primero que asombra es que se le mencione como novelista, cuentista, ensayista y crítico de cine, pero se ignore que fuera periodista, que lo fue y muy bueno. Fue su modo de ganarse la vida.

¿De dónde sacan los editores que GGM fuera ensayista? Le quitan una cosa y le dan otra. Me viene al recuerdo una idea aprendida de mi padre: “Cuando se le quiere dar a uno es como cuando se le quiere quitar”. Los humanos solemos exaltar a unos y reducir a otros. Incluso, a una persona se le reconoce un mérito y se le restan otros.

Las biografías, como auxiliares de la historia, han de ser objetivas, pero los autores se permiten juicios y apreciaciones. En el caso de García Márquez han escrito que “Entre sus novelas más importantes figuran…” y mencionan hasta “Relato de un náufrago…”, que es una serie de reportajes periodísticos y no mencionan “El Otoño del Patriarca”.

El “Otoño del Patriarca” no es obra para el gusto popular, como “El amor en los tiempos del cólera”, pero sí cuenta con alta valoración de críticos y especialistas. Es una obra compleja, con la que el autor colombiano quiso superar a Cien años de soledad. Me pregunto, ¿tiene el biógrafo derecho a mostrar sus preferencias como verdades aceptadas?

Más importante no es lo mismo que más vendida o conocida. Si a gusto fuéramos, yo no incluiría a “El general en su laberinto” entre las novelas más importantes de GGM, pues al leerla me lució aburrida y de composición forzada. Se trata de la vida del general Bolívar. El apego a la realidad objetiva resta vuelo creativo al novelista. Eso se nota.

La obra está escrita en estilo relajado y alegre, a cualquier lector interesará conocer de las aventuras sexuales de Ana Magdalena cuando viaja cada 16 de agosto a una isla adyacente a la ciudad donde vive para llevar flores a la tumba de su madre. Está presente el estilo GGM hasta en el uso del muy suyo adjetivo enorme: enorme cama, desgano enorme. Se venderá, eso sí, porque mucha gente quiere a Gabriel García Márquez.

En agosto nos vemos se encontraba entre los papeles depositados en el Harry Ransom Centre hasta que, con la idea de conmemorar los diez años del fallecimiento del Nobel colombiano y tras releer la obra, la familia concluyó que tiene «muchísimos y muy disfrutables méritos y nada que impida gozar de lo más sobresaliente de la obra de Gabo: su capacidad de invención, la poesía del lenguaje, la narrativa cautivadora, su entendimiento del ser humano y su cariño por sus vivencias y sus desventuras, sobre todo en el amor», como dicen los hijos en el prólogo. La novela ha sido publicada en todos los países de lengua española, salvo México, por el sello Random House. Páginas: 144

