Nueva ley de ayuda para repatriación de cadáveres

Quiero que lea textualmente el Artículo 10, de esa ley, porque se prometen muchas cosas, pero los fondos, no están muchas veces.

Para ello podrá servirse de los servicios de asesoría, estudio e investigación de los profesionales becados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), quienes desde su perspectiva de conocimientos desarrollarán tales actividades como parte de sus prácticas universitarias, los cuales estarán encaminados a investigaciones que faciliten el conocimiento de la realidad y posibles soluciones a la problemática del dominicano residente en el exterior, según dice la ley. Eso tiene sus bemoles y debo ampliarlo. Me da risa eso de “prácticas universitarias”.

Otras necesidades se perfilarán contándose con un think tank, grupo analítico, que aportará estudios a diputados, al ministerio y al país para ayudar a la diáspora constituida por millones de dominicanos, somos tantos que igualamos a Santiago y Bonao juntos en población económicamente activa. ¿Cómo se hará?

De promulgarse antes del 2020 será un éxito, de congresistas del exterior, pero nadie entiende ni sabe que el ministerio de Relaciones Exteriores, vía su brazo, el famoso INDEX, tendrá la responsabilidad de explicarlo e implementarlo, con un reglamento que aún no se ha consensuado.





«Los recursos para la aplicación de la presente ley provendrán del aporte del cero punto cero cinco por ciento, de las remesas que envían los dominicanos residentes en el exterior. También se financiarán por medio de donaciones realizadas por instituciones sin fines de lucro, nacionales o internacionales, que apoyen las acciones que promueve esta ley 0.05% de remesas, o sea para 2019 son aproximadamente 3.4 millones de dólares si multiplicas $6,800 millones de dólares reportados en 2019 de remesas y multiplicas por menos del 1% o sea, 0.0005, y te da 3.4 millones de dólares”.

En 1er lugar está turismo con $7,200 millones generados, anuales, pero si sumamos las remesas de bolsillos, traídas informalmente y cambiadas en casas de cambio, por turistas y diáspora, llegamos a 10 mil millones de dólares. Superamos al turismo.

Creo, por otra parte, que los becados que no piensan quedarse a residir en la diáspora no son los que deben asesorar, sino contarse con un economista, profesor universitario, que viva en la diáspora y que no sea un político de turno. Es lo ideal e imparcial. Nombrar en cada circunscripción un técnico que evalúe, haga estudio de factibilidad, técnica, económica y financiera, es lo correcto.

Yo vivo en la #2, pero no sé nada de lo que pasa en Europa, ni en la #1 y pensar que los becados que estudian para sacar sus títulos les va a interesar dedicar tiempo a estas jurisdicciones sin una contrapartida, es una utopía.

He colaborado con OBMICA, que es un observatorio que se fundó en el 2009, como un think tank trabajando sobre las migraciones que atañen a la República Dominicana desde una perspectiva de género y un enfoque de derechos y creo ellos pueden junto a economistas locales dominicanos crear proyectos consensuados.

OBMICA, son siglas de Observatorio Migrantes del Caribe, hoy en día OBMICA disfruta de su propio estatus legal, registrado bajo el nombre Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe, dirigido con un técnico extranjero que ama los dominicanos, pero la diáspora quiere uno de ellos, y eso se puede solucionar.