NUEVA JERSEY: Familia dominicana denuncia brutalidad policial

Humberto Guzmán, Elva González y su hijo Alberto

NUEVA JERSEY.- Una familia dominicana denunció haber sido víctima de brutalidad policial en Paterson.

El incidente comenzó cuando un oficial salió de su auto y le pidió al joven Alberto Guzmán que entrara a su casa. El joven preguntó por qué, y el oficial lo siguió y lo golpeó.

Elva González y Humberto Guzmán, padres del joven, salieron a defenderlo y también fueron golpeados y esposados.

“El oficial me tiró al suelo, me esposó y me dio un golpe aquí atrás», narró González a la periodista Esperanza Ceballos, de Univisión.

Agregó que su hijo no se quería dejar esposar y le dijo al policía «yo estoy en mi casa, para donde más quiere que coja».

Guzmán padre, de su lado, relató que “cuando yo salí y vi que lo estaban machacando, me le fui arriba para desapartarlo, y cuando fui, me dieron con el bastón en la frente y me estrellaron en el piso”.

“Yo pensaba que la Policía de aquí era para poner orden, pero es para poner desorden, porque no se van dónde tiene que ir», declaró.

El incidente ocurrió a las 11:30 de la noche del pasado domingo en la avenida Park, de Paterson.

En un video de Univisión se observa a Guzmán conversando con unos amigos que estaban estacionados en doble parqueo frente a su vivienda. El joven cuenta que cuando le pidió que entrara a su casa «y cuando me iba, él me está siguiendo, y le digo por qué me sigues. Entonces me pregunta que si yo quiero ir preso».

El concejal Alex Méndez dijo que “esta situación tiene que esclarecerse» y recordó que la cuidad de Paterson ha pagado millones de dólares en los últimos años por demandas a la Policía.

La familia Guzmán deberá acudir a la corte el 9 septiembre, cuando buscará que les sean retirados los cargos, ya que nunca habían tenido problemas en este país.

Los Guzmán dijeron a Univisión que demandarán a la ciudad por haber ejercido la fuerza aún cuando ellos estando esposados.