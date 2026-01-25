NUEVA JERSEY: Dominicano muere impactado por un tren
NUEVA JERSEY.- Un dominicano murió impactado por un tren de NJ Transit en la ciudad New Brunswick, cerca de un establecimiento Walgreens y la Escuela Blanquita Valenti.
La víctima fue identificado solo como Piro, oriundo de Estero Hondo, en el municipio Villa Isabela, de Puerto Plata.
El incidente ocasionó retrasos significativos en los trenes del Corredor Noreste con destino a Trenton.
Hasta el momento, NJ Transit y las autoridades locales no han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el incidente.
jt-am
OFRECOME…!!!., QUE BARBARIDAD …!!!..(🙏🏻QEPD)