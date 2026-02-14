Nota pública de precisión

En mi artículo “El paciente en recuperación: el MIREX entre el diagnóstico y la cura”, publicado el pasado 23 de enero de 2026, señalé que las nóminas correspondientes a los años 2023–2025 no se encontraban disponibles en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Luego de la comunicación recibida por parte del señor canciller y de realizar una verificación más exhaustiva en la fuente institucional, corresponde precisar que dicha información sí está publicada.

El señalamiento previo obedeció a una búsqueda inicial insuficiente de mi parte. Debí corroborar directamente en el portal antes de formular una afirmación categórica.

La rigurosidad en el manejo de los datos es un principio esencial del debate público responsable. Cuando se incurre en un error verificable, lo correcto es reconocerlo con la misma claridad con la que se emiten las opiniones.

Esta precisión no modifica el espíritu del análisis general ni la legitimidad del escrutinio ciudadano sobre las instituciones del Estado, pero reafirma mi compromiso personal con la exactitud, la transparencia y la honestidad intelectual.

Agradezco al Ministerio de Relaciones Exteriores la aclaración suministrada.

Dr. Víctor Garrido Peralta