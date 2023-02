Norteamericanización del español dominicano (II)

Segundo trecho: 1916-1924 (8 años). A raíz del primigenio improperio intervencionista militar de Estados Unidos a la República Dominicana, los anglicismos (vocablos ingleses) ascendieron a una hilera preferente en el conglomerado de neologismos (voces nuevas) y barbarismos, terminologías exóticas al español dominicano. En la trenza de esa ignominiosa estacionalidad de mediana duración, las dicciones angloparlantes remesaron como dominicanismos, apadrinadas por el deletreo idiomático.

Durante esos ocho años de subyugamiento foráneo, las protestas, la resistencia armada y renuncias pacíficas en el exterior tuvieron más incidencia e impacto que la jerga gringa. Se redujeron, en el trasnoche de esa coetaneidad, los galicismos (locuciones francesas) e incrementó el purismo, con el rechazo del léxico no aprobado por la Real Academia de la Lengua.

En la rodada de ese desafuero contra la soberanía nacional y tropelía a los ciudadanos, así como en el anclaje de la difícil pronunciación del inglés, los nativos dominicanizaron vocablos no entendibles, como chopa, pariguayo, brigandina, fullín y guagua.

Chopa: procede de la expresión inglesa “shopping girl”. Al mandar de compras a muchachas trabajadoras en la casa, los marines estadounidenses les llamaban «shopping girl», y el común entonces las identificaba como chopas. El sustantivo se expandió, y hoy a los que se ofrecen como intermediarios en encargos sexuales, a domésticas y a personas en actos peculiares emplean la terminología de chopas.

Pariguayo: Bobo, tonto y estúpido. Viene del vocablo inglés Party-watcher. “En una fiesta celebrada en San Pedro de Macorís”, citamos a Bruno Rosario Candelier, “en los locales donde los americanos asistían, para prevenir algún ataque de los guerrilleros, llamados gavilleros, algunos guardias cuidaban a los fiesteros, y un curioso le pregunta a uno de ellos: Por qué no entras al salón a bailar como los otros soldados?, y le responde: I,m party watcher, es decir, soy vigilante de la fiesta, y de esa expresión (party watcher) el pueblo formó pariguayo. Con el paso del tiempo el vocablo pariguayo adquirió la aceptación de tonto, zamuro, bruto” (1).

Brigandina: en 1918, la compañía estadounidense Bridges & Dine construyó 47 puentes de metales y pésima calidad -entre ellos el del río Yaque del Norte en Santiago- en tiempo récord, por lo que los dominicanos a las obras con vicios, deficiencia o anormalidad comenzaron a señalarlas como “hecho a la brigandina”.

Fullín (“¡full Jean!”): Se ha popularizado -sin comprobación- la versión de que, en el período intervencionista 1916-1924, frente a mujeres que se engalanaban con pantalones jeans o de vaqueros bien apretados (deleite sexual), los gringos exclamaban: Wow ! what a full Jean!». Traducción: wow (guau), what (qué), full (lo máximo) y jean (pantalones): “le dieron una patada por el fuiche” o trasero.

Guagua: Autobús típico dominicano, aunque el nombre es ya genérico y se les llama guagua a los autobuses. Proviene de Cuba, y la palabra se originó de la empresa Washington & Walton Company, cuya abreviación (Wawa: guagua), que distribuía vehículos de transporte de pasajeros, tipo «Station Wagon».

Dominicanismos provenientes de anglicismos

Batata Tubérculo dulce Sweet potato

Borojol Barrio de Sto. Dgo. Borough Hall

Brigandina Compañía constructora Bridges &Dinne

Bufear Burlar Buff

Canchanchán Amigo de parranda Catch all as you can

Caltri Cinta de grabación Cartridge

Cherchar Platicar relajadamente Church

Chopa Muchacha que iba de compra Shop o shopping gril

Cirilo Hasta lo más profundo Cirilo,s

Colín Machete Marca Collins

Cocaleca Palomitas de maíz Pop-corn

Chol Pantalón corto Short pants

Coi Pieza para vehículos Coil

Fullín Trasero What a full Jean

Guagua Washington &Walton Company Wawa

Guachimán Guardián privado Watchman

Jevi Simpático/bonito Heavy

Pana Amigo/colega Partner

Payola Pagar para difundir Pay of law

Pariguayo Tonto/estúpido Party-Watcher

Pelota Béisbol Base-ball

Poloché Camiseta Polo hirt

Roveri Pieza de un vehículo Roll Bearing

Seibó Armario para platos Save box

Teipi Cinta adhesiva de vinyl Tape

Yilé Navaja para afeitar Marca Gillette

Zafacón Basurero/papelera Safe can