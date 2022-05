No se ve el final de la pandemia (OPINION)

Hay dos tipos de final de una pandemia: El médico, que ocurre cuando las tasas de incidencia y muerte caen en picada, y el social, cuando disminuye la epidemia de miedo a la enfermedad.

Aunque otros consideran que la conclusión de una pandemia es cuando transcurren más de 40 días desde que el último paciente positivo diera negativo y que no hayan aparecido nuevos casos positivos desde entonces.

Hoy quiero reseñar aprendizaje de esta pandemia.

1. Nos volvimos más religiosos y empáticos (fue por tragedias de semana Santa, creo).

2. Encierro y prohibición de abrazos nos hizo más consumidores de internet, comida y medicinas.

3. Esperamos ayudas económicas gratis, aunque eso aumente circulante y la inflación, que no solo es importada, sino que hay muchos pesos dominicanos atrás de escasos productos.

4. ¿Cómo rebotaremos?, será un deja vu, igual a los años locos del 1920, después que la gripe española (que no empezó en España) mató más gente que la 1ra guerra mundial sin disparar un tiro.

¿Nos volveremos vanidosos y buscadores de placeres rápidos?

En resumen: Ni esta es la única pandemia, ni lo que nos aguarda será única post pandemia en la larga historia de la humanidad.

Lo único que parece claro para el presente y el futuro pudiera ser lo siguiente:

Nos vacunamos; ahora esperar efectos secundarios para demandar

a productores de vacunas que, en su loca carrera por ganar, ser

primeros y llevarse la fama, nos usaron a todos de conejillos de indias.

Pero de algo tenemos que morir. Efectos de vacunas y de expansión monetaria inflacionaria nos darán ataques al corazón. La fatiga, fiebre y desgano, son los síntomas más comunes del covid19

En resumen: 2021 trajo la desidia de convivir con un virus que nos hiela y aisla en medio de todos, quiebra el sentido solidario y nos hace sentir que el mundo es de los que sobrevivan. Welcome to brave new World 2022



jpm-am