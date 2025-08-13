No se ha confirmado presencia de «bacteria carnívora» en RD

«Se registró la mañana de este martes el fallecimiento de una femenina de 61 años, en un centro de salud privado, adonde ingresó luego de ser referida desde otro establecimiento de salud por presentar un cuadro de deshidratación aguda secundaria a una gastroenteritis. De acuerdo con el informe médico inicial, se trató de un cuadro infeccioso abdominal de origen desconocido», dijo Salud Pública en un comunicado.

El organismo dijo que ha solicitado la realización de la autopsia y se encuentra a la espera de la autorización de los familiares, la cual permitirá esclarecer con precisión las causas del deceso.

Hasta el momento, ni el equipo médico tratante ni el equipo técnico del Ministerio de Salud han determinado que se trate de la bacteria mencionada, agregó la información.

La «bacteria carnívora» es altamente letal, que causa una infección rara que se extiende por el tejido celular subcutáneo.

Florida está siendo afectada, con 82 casos registrados y 19 muertes por Vibrio vulnificus, superando la cifra de contagios tras el huracán Ian de 2022. Estados Unidos está sumido en una preocupación por la salud pública, que podría extenderse a Europa, especialmente a Italia, debido a su alta tasa de mortalidad del 20%.

Según datos preliminares, la señora había acudido junto a otras personas a varios establecimientos de comida y posteriormente presentó síntomas de vómito y diarrea. Dos personas de ese grupo manifestaron un cuadro de gastroenteritis; estas no recibieron asistencia médica, fueron tratados de manera ambulatoria.

Las autoridades de salud aseguraron de que realizaron un levantamiento en los establecimientos visitados por la paciente, donde se tomaron muestras de superficies y alimentos, las cuales fueron enviadas al Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano de la Digemaps, para su análisis.

Durante el levantamiento, se entrevistó a los responsables de los establecimientos para conocer el proceso de preparación de los alimentos y validar el cumplimiento de los estándares de calidad. Asimismo, se verificaron las condiciones de higiene del lugar.

El Ministerio de Salud Pública llamó a la población a mantener la calma y seguir las informaciones oficiales.EFE

rsl