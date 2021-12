No se dieron los cargos prometidos a la diáspora

El autor es contador público autorizado. Reside en Miami

La provincia # 33 de Rep.Dom debería ser nuestra diáspora, esparcida en 3 continentes, quienes remesan anualmente un 20% del PIB real y pueden enrolar medio millón de nuevos votantes al padrón del país y nos ignoran siempre.

32 partes más el Distrito, nos hace isleños.

Mire. Si sumamos los miles de nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres, son dominicanos según nuestra constitución, así creceremos el padron

Una vez alcanzada la edad de dieciocho años, podrán manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas, pero qué ha pasado en las últimas 2 décadas q. los presidentes nombran en exterior a bonitillos y licenciados que quieren hacer doctorados en exterior, quienes desconocen problemas de diáspora y así quieren representarnos. Yo protesto.

Luchamos 20 años por cambio y vemos que todo sigue igual, nos marginan y por ley partidos y cambios en estatutos partidarios se nos prometió q en cada demarcación se nombrarían 65% de locales y nos llegan de paracaídas los que viven en R.D. a ganar dólares/euros y se burlan de nuestro trabajo, los vice cónsules cancelados y reinstalados por PRM, siendo miembros activos del PLD. Esos empleados son eternos en cargos.

Me caen encima los líderes del exterior si toco ese tema. Ya no me importa, no espero nada de ellos, porque los jefes del exterior están todos cobrando y nombrados, se lo merecen, eso no lo discuto, solo reconozcan a la base q creyó en uds, porque muchos ya no lo auparemos igual q hacíamos antes, a Uds.

Voy más lejos:

Más del 85% de los miembros de la diáspora caribeña son inversores activos en sus países de origen, particularmente en bienes raíces y autos.

La mayor parte del apoyo de esa diáspora se destina a obras de caridad, inversiones en remesas para apoyar a familiares de pequeñas empresas y otras inversiones empresariales. Además, aportan un valor añadido a la creación de empleo y al aumento de la productividad a través de más inversiones, así como a través de la enseñanza y tutorías nuevas obtenidas en países desarrollados q llevamos al país

A pesar de que hay un alto porcentaje de personas de esta comunidad que expresan su interés en invertir e involucrarse de alguna manera, los resultados del estudio y mapeo escrito en folleto “Inversión de la diáspora: los intereses comerciales y de inversión del Caribe en el extranjero» me muestran que la brecha entre la participación real (13%) y el interés expresado (85%) sigue siendo significativo. Hay interés y poca participación, postergan todo para su retiro y no invierten mucho en fase inicial, quieren incentivos, no exoneraciones menores solo para navidad, eso es burla.

El interés expresado de la diáspora en formar relaciones comerciales con negocios en R.D. creando fondos mutuos y Alianzas público privadas presenta preocupaciones, Sr. Presidente Abinader, se lo han dicho muchos personajes en sus viajes y la respuesta es «estamos trabajando en eso», pero no nombra ni honoríficamente a los que sabemos del tema.

Muchos me enfatizaron los términos de altos niveles de corrupción (9%) como macuteos, altas tasas de delincuencia y violencia (16%); desconfianza de posibles socios comerciales y ese riesgo hay que mitigarlo para cuajar inversiones en país.

Teniendo en cuenta estos hechos, los gobiernos deberían ser responsables de apoyar y fomentar esos intereses y tomar las siguientes medidas:

Crear nuevas políticas y estrategias que brinden incentivos a estos miembros clave; reducir las barreras y los procesos burocráticos, y aumentar la transparencia de la información, para que puedan desempeñar un papel aún más importante en la contribución al desarrollo de la nación, eso se hace y debe ampliarse.

Solución:

Crear plataformas formales para facilitar la comunicación entre los encargados de formular políticas, funcionarios de enlace en R.D. y del exterior que sepan asesorar más preparando estudios técnicos económicos y de factibilidad y los miembros de la diáspora ya designados en INDEX que nos permita a todos participar activamente en la toma de decisiones, al tiempo que se genera conciencia sobre las oportunidades de inversión, porque entidades quieren ayudar solo al que invierte y no al que tiene el proyecto y busca ideas u opciones. Funcionarios nombrados no quieren perder tiempo con soñadores y eso nos discrimina.

Está claro que la diáspora caribeña puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la región; no nos limitemos a Quisqueya, creo haitianos americanos envían más del 10% de PIB de Haití, (dato no confirmado) y muchos quieren invertir en frontera, pero les ponen trabas.

Por lo tanto, existe una necesidad urgente de un pensamiento nuevo y creativo para encontrar formas de reducir las barreras al compromiso y crear una agenda regional holística y estructurada, formada a través del diálogo entre especialistas claves, tomadores de decisiones y diásporas de todos los países del Caribe, para ofrecer estrategias que aborden los problemas que afectan a la región. Diputados de PARLACEN, ¿Qué aportan a tema?, ni se escuchan.

