No queremos carreteras. Queremos cárceles

El férreo primer discurso del Presidente Electo, Luis Abinader, fue interrumpido por sus seguidores y simpatizantes por la petición innegociable de que en su gestión se procediera a conducir a la justicia a los peledeistas y danilistas que habían sido señalados por parte de la sociedad civil como los autores de un periodo de 16 años de un patrimonio de corrupción cerca o más de 100 mil millones, datos que coinciden con informes de Transparencia Internacional, alegando que nuestro país pierde cada año entre 51 mil millones de pesos en corrupción.

La verdad es que la deuda social para penalizar este flagelo, es ya una conquista esperanzada en un pueblo que tiene hambre y sed de justicia social para castigar a los que han creado riquezas lujosas, corporaciones económicas, emporios y grupos económicos más grandes que los que famosos y experimentados empresarios no han logrado durante más de 50 años de vida comercial en la República Dominicana.

Luis Abinader llegará a un palacio presidencial sin deudas políticas que perdonar con exculpaciones; al igual que Hipólito Mejía en el 2000, que llegó a la presidencia sin límites u obstáculos para someter a un grupo de administradores públicos que respondieron a un pasado dudoso.

Sin embargo, la historia, no le permitirá enlodar su virgen imagen y sobre todo de su palabra empeñada respecto de la justicia social que el pueblo mismo le ha exigido y que él mismo ha prometido cumplirle al pueblo.

Por ello, debemos precisar, que no todos los peledeistas son corruptos, pues hay muchos nobles, honestos y hombres que no se mancharon y no pueden ser víctimas de atropellos por acusaciones políticas o infundadas, pues sí debemos recordarle al próximo gobierno, que no queremos a otro Pilato en el 2020, para sortearle al pueblo que suelten a Danilo Medina, a Barrabas a Gonzalo.

Pues Luis Abinader sabe muy bien que el pueblo no quiere construcción de avenidas y carreteras sino cárceles y tribunales que garanticen la impunidad para condenar y devolverle al pueblo la esperanza reivindicada en la credibilidad institucional de nuestro Estado, de nuestros ideales patrios y sobre todo de satisfacer el hambre y sed de una justicia nunca vista. Ya basta del borrón y cuenta nueva.

