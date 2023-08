No hay vuelta atrás, con Abinader ganamos todos (OPINION)

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.

Nadie en su sano juicio tiene derecho de exigirle al presidente Luis Abinader que no vaya, que se sustraiga del proceso electoral del próximo año 2024, por un lado, porque nuestra Constitución no se lo prohíbe, y por el otro porque lo ha hecho bien para beneficio colectivo de la sociedad dominicana. Con él nos va mejor que con el regreso del pasado simulador o con la instalación en la Presidencia del país de lo desconocido e inorgánico.

No estamos viviendo y moviéndonos en un espacio vacío, no estamos inmersos en una crisis social o económica, no estamos frustrados o desmoralizados por la inacción o una deplorable gestión gubernativa, como ocurre en otros países de la región. Jamás, aquí estamos estables, con buen tino, con abundancia alimenticia, crecimiento del turismo, de las zonas francas, de la inversión extranjera, de la seguridad social, de nuestro parque energético, en resumen, estabilidad y crecimiento sostenido.

También, bajo las riendas del presidente Abinader, este país ha logrado fortalecer su democracia política y social, y lo más importante él está afianzando la vida moral en toda la administración pública. Y está llenando de obras la geografía nacional.

Por tanto, aspiro que ustedes, apreciados lectores de este importante periódico digital, y los que no lo son, quienes están del otro lado, no asuman que mi simpatía a todo pulmón por la repostulación y consiguiente reelección del presidente Abinader es un mero acto de ceguera política, desbordado y oportunista. No, está abrazado a la lógica y al deseo de que nos gobierne el mejor para todos.

Pienso, pués, que los dominicanos dentro y fuera del PRM, no vamos a inventar entregando la Presidencia de la República a lo desconocido, a lo mañoso, a lo tumultuoso, a lo imprudente o la apostasía.

A mi juicio, no es tiempo para retroceder o tomar una senda insegura, desconocida o borrascosa. Debemos transitar por el camino seguro, confiable y provechoso que representa el presidente Luis Abinader.

El retroceso sería aniquilador, desestabilizador y mortífero, y lo desconocido fulmina nuestras esperanzas y deseos de un mejor porvenir para todos los dominicanos, los de arriba y los de abajo.

Sencillamente creo que lo que más nos conviene es seguir con Abinader, convencido de que se repostulará y ganará las elecciones generales del 24, con un 54%. Porque si lo bueno está funcionando bien, no hay espacio ni razones para cambiarlo. No hay vuelta atrás, con él ganamos todos.

