No cuajó la alianza opositora en SDE (OPINION)

EL AUTOR es sociólogo. Reside en Santo Domingo Este.

La “Alianza Opositora Rescate RD” se ha materializado en 91 % del territorio nacional y más del 88 % del electorado con la unificación de candidatos municipales y senatoriales: 145 alcaldías, 215 direcciones de distritos municipales y en 24 senadurías.

En esos acuerdos se incluyen el alcalde y senador del Distrito Nacional, la senaduría de la provincia Santo Domingo y varias alcaldías. Sin embargo, la alianza opositora no cuajó en Santo Domingo Este (SDE), el mayor municipio del país e importante plaza electoral que ronda el 10 % de electores para las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024.

También se aprobó que, para la segunda vuelta, el candidato presidencial que llegue en primer o segundo lugar recibirá el respaldo de las otras fuerzas opositoras. Ante tan amplios y positivos acuerdos, resultó sorprendente una exclusión de la alianza opositora: ¡No pudo cuajar para la alcaldía de SDE!

Mientras el PRM valoró la plaza electoral de SDE y su importancia para las elecciones presidenciales, por lo cual formó el bloque con otros 22 partidos oficialistas. En ese propósito, la alianza opositora se “ponchó” porque sus principales partidos (PLD-FP-PRD) participarán separados en las elecciones municipales en SDE.

No fueron suficientes los esfuerzos, intereses demostrados y las óptimas condiciones políticas que reinaban entre los integrantes de las comisiones negociadoras y el entusiasmo de la dirigencia y militancia de los partidos PLD-FP-PRD; Al final, no hubo acuerdos para la alcaldía de SDE, por lo cual, reflexionamos sobre esta pregunta: ¿Por qué no cuajó la alianza en el municipio SDE?

Se comentan varias respuestas preñadas de rumores y hasta de maliciosas especulaciones, puesto que la verdad, verdadera de la no alianza en SDE ha sido el “mayor secreto” entre los integrantes de las comisiones negociadoras; lo cual no impide que en esta reflexión abordemos ese lamentable e injustificado vacío político en la “Alianza Opositora Rescate RD” Veamos:

Los tres partidos (PLD-FP-PRD) llevan, por separado, candidatos a la alcaldía de SDE: El PLD con el exitoso empresario Luis Alberto Tejeda, quien ocupa el primer lugar con un 56 % en la intención del voto, en todas las encuestas que se han realizado hasta la fecha. Por la FP va Julio Romero, quien está marcando por debajo del 10 %; y por el PRD va la señora Wanda Rosado, quien es, políticamente, desconocida y marca por debajo del 2 %.

Entonces, ante esa objetiva realidad, ¿por qué J. Romero y W. Rosado mantuvieron sus respectivas candidaturas, obstaculizando los acuerdos electorales, que favorecerían a los tres partidos en SDE?

Los rumores y especulaciones que explican (sin pretensión de justificación) el porqué no cuajó la alianza opositora en SDE, las principales son:

A) Las cúpulas de la FP y PRD decidieron respetar los resultados de los procesos internos y legales mediante los cuales se escogieron las candidaturas de Romero y Rosado. B) Ambos candidatos hicieron acopio del “derecho adquirido”, se empecinan en mantener sus aspiraciones, basados en sus autovaloraciones, super ego personal, aun sin ninguna posibilidad. C) Por “ciertas condiciones” que proponían para declinar sus aspiraciones.

A lo anterior, se agregó que C) Los negociadores perdieron demasiado tiempo en la carpintería electoral para formar la boleta senatorial y municipal del gran Santo Domingo, en especial para SDE. D) Tampoco se valoró en su justa dimensión la repercusión política del triunfo en SDE para las elecciones congresuales y presidenciales. También e) Porque el exceso de confianza de los negociadores del PLD en el holgado posicionamiento de Luis Alberto, le garantiza el triunfo electoral en SDE, ¡con y sin alianza!

Así las cosas, para la alcaldía de SDE, se presentará una polarización electoral entre el candidato del bloque oficialista y Luis Alberto, candidato del PLD:

El PRM tratando de reelegir el desastre, malas prácticas municipales, las improvisaciones y arrabalización en que se encuentra el municipio SDE, como resultados de la actual gestión perremeista; contra la propuesta de Luis Alberto, el caballero de la política, que presenta un programa de gestión municipal viable y realista que promete una gerencia municipal efectiva para el rescate y progreso de SDE y mejorar las condiciones de vida de su población.

El entusiasmo y dinamismo que reina en las actividades proselitistas que realizan los dirigentes, militantes y simpatizantes del PLD en SDE, siguen demostrando la alta favorabilidad en la intención del voto que mantiene Luis Alberto en todas las encuestas: Es el más conocido, con la mayor valoración positiva, la menor tasa (2 %) de rechazo, más el 56 % en la intención del voto justifican la confianza en el triunfo electoral de Luis Alberto en SDE, el próximo 18 de febrero.

jpm-am