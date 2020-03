Nueva Jersey reporta la primera muerte por el brote de coronavirus



NUEVA YORK.- Nueva Jersey confirmó su primera muerte relacionada con el coronavirus, un hombre de 69 años del condado de Bergen, justo luego de que Nueva York revelara medidas más estrictas para combatir el aumento en los casos de COVID-19 en el condado de Westchester.

La víctima, de Little Ferry, no ha sido identificado por su nombre, pero los funcionarios de salud dijeron que tiene condiciones subyacentes que incluyen enfisema, hipertensión y diabetes. No tiene antecedentes de viajes a países de alto riesgo, pero sí tiene conexiones con Nueva York.

Inicialmente sobrevivió a un paro cardíaco, pero sufrió un paro cardíaco por segunda vez el martes. La segunda vez no pudo ser resucitado. Él está entre los 15 casos positivos presuntos positivos en el Estado Jardín.

“Nuestras oraciones están con la familia durante este momento difícil”, dijeron el gobernador Phil Murphy y la subgobernadora Sheila Oliver en un comunicado conjunto. “Seguimos atentos a hacer todo lo posible, en todos los niveles de gobierno, para proteger a la gente de Nueva Jersey”.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo anunció acciones más rigurosas para combatir la propagación en New Rochelle, que describió como el “grupo más importante del país” y representa la mayor parte de la creciente carga de trabajo del tri-estado.

Esas medidas incluyen el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en un puesto de mando del Departamento de Salud y la instalación de una instalación de pruebas satelitales, un área de contención de una milla y dos semanas en la ciudad. Hasta el martes, el condado de Westchester ha visto 108 casos confirmados de COVID-19; eso es el 57 por ciento de todos los casos del área triestatal.