Niurka Marcos confirma fin de su romance con actor dominicano

Juan Vidal y Niurka

MEXICO.- Tras varios meses de relación, finalmente la vedette confirmó su separación de Juan Vidal, quien habría reconocido ser “malo” para las relaciones amorosas, según la cubana.

Además, Marcos contó sentirse triste por haber conocido a “un hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro”, y señaló que no quedaron como amigos.

“Juan Vidal tiene un problema de narcisismo grave que va más allá de su físico. Él mismo reconoció que es una mierda dicho por él. Creo que no estoy hablando mal de Juan Vidal, estoy diciendo una realidad que es triste de un hombre que vive de la apariencia totalmente”, advirtió Marcos a los medios de comunicación.

“Puedo citar algo que él mismo me dijo en nuestras conversaciones: ‘Perdóname mi amor. Reconozco que soy una mierda para las relaciones’. Entonces, eso hizo que yo no lo tomara personal porque fue una mierda; lo fue conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra, la otra y la mamá de la niña”.

La bailarina de origen cubano dio su sentir tras concluir con el actor. “Me voy triste porque conocí un hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro. Un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones y un hombre que viene pasado, presente y futuro arrastrando solito su propia cabeza”, enfatizó. “Los errores que él ha cometido es por su propia cabeza no porque alguien se los haya provocado”.

Marcos dejó claro que Juan Vidal nunca trató de sacarle dinero; por el contrario. Ahora, seguirán su camino separados. “A mí no me jineteó ni me chichifó [sacó dinero] Él pagó el super, pagó cenas, viajamos en compañía o pagaba mi mánager él o yo”, concluyó.