Niñas del Taller de Artes Alma Vásquez ganan Pinta la Navidad

SANTO DOMINGO.- Isabella Díaz y Gabriela del Rosario, estudiantes del Taller de Artes Alma Vásquez, resultaron ganadoras del concurso nacional Pinta la Navidad Dominicana, organizado por el Voluntariado Banreservas, una iniciativa cultural de larga trayectoria que promueve la creatividad infantil y la preservación de las tradiciones navideñas dominicanas a través del arte.

El certamen, celebrado en el marco de la 56.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño Nidia Serra, es uno de los eventos artísticos más esperados por niños y jóvenes de todo el país. Cada año, la convocatoria genera entusiasmo y compromiso, convirtiéndose en una experiencia formativa que va más allá de la competencia y fortalece la identidad cultural desde edades tempranas.

En el Taller de Artes Alma Vásquez, la preparación inicia con la investigación del tema, la recopilación de materiales y el desarrollo de bocetos e ideas. Los estudiantes trabajan diversas técnicas, entre ellas pintura acrílica, acuarela, lápices de colores y técnicas mixtas, seleccionadas de acuerdo con la intención expresiva de cada participante.

Las obras presentadas parten de una exploración de las tradiciones dominicanas. Muchos niños reflejan vivencias familiares, celebraciones comunitarias, escenas de barrios populares y costumbres propias de distintos pueblos del país, logrando interpretaciones auténticas y sensibles de la Navidad.

La maestra Vásquez, directora del taller, destacó que el verdadero valor del concurso no reside únicamente en el premio, sino en todo el proceso creativo:

“Lo más importante es que los niños disfrutan crear, desarrollan las técnicas aprendidas en el taller, fortalecen su creatividad y conocen nuestras costumbres y tradiciones a través de la investigación. Cada participante interpreta un mismo tema de forma distinta y genuina, y eso es lo que enriquece el arte”.

Asimismo, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para que las nuevas generaciones conozcan y mantengan vivas las tradiciones dominicanas, exhortando a padres, escuelas, colegios e instituciones culturales a apoyar la participación de niños y jóvenes en concursos artísticos.

“Las competencias enseñan a ganar, pero también a aprender cuando no se gana. El premio no determina lo que somos, sino el proceso, la constancia y el amor por lo que hacemos”, afirmó.

