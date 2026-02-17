Niega se haya incrementado costo presa Monte Grande

Olmedo Caba

SANTO DOMINGO.- El director del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, negó un supuesto incremento en el monto presupuestado para la construcción de la presa de Monte Grande, como denunció el expresidente Danilo Medina.

Explicó que el contrato para dicho proyecto fue suscrito el 20 de julio de 2009, con un monto estimado de US$354 millones 282 mil sin contar con el diseño y obras complementarias.

Recordó que el proyecto se encontraba paralizado con un avance de obra aproximado de un 30% y con recursos gastados equivalentes al 78% del monto aprobado para la obra en ese momento.

Agregó que la obra cuenta con el aval del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quienes están abiertos a responder todo lo relativo a su financiamiento y desarrollo.

Aseguró que conforme a la cláusula 4.2 del contrato, el monto inicial se actualizaría “con periodicidad mensual” mediante las fórmulas polinómicas establecidas en esa misma cláusula, por lo que la adenda número 2, suscrita el 9 de mayo de 2013, siendo Danilo Medina presidente, produjo el primer aumento al monto del contrato que se elevó a US$401,699,079.75.

Destacó que siete años más tarde, en julio de 2020, fue firmado el acuerdo denominado “Presupuesto USD 442MM”, el cual estableció un segundo aumento del monto inicial del contrato y sentó las bases para la adenda número 4, que fue encontrada sobre la mesa al inicio del actual gobierno, en agosto de 2020.

Explicó que ese acuerdo limitó los volúmenes de construcción de la presa hasta la elevación 180 metros sobre el nivel del mar, a pesar de que la elevación final de diseño de la estructura debía alcanzar la cota 207 metros sobre el nivel del mar.

Añadió que esa limitación no respondió a la realidad de conclusión del proyecto, sino a la necesidad de no sobrepasar el umbral para adendar contratos, como lo establece el artículo 31, numeral 2, de la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Sostuvo que las ordenes de cambios corresponden a los reajustes de precios y todas las cubicaciones se han pagado dentro de fecha, además de que hay fondos presupuestarios por parte del INDRHI.

Asimismo, recordó que el financiamiento del US$249,578,954.85 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobado en 2018, para entrega en agosto de 2020, se habían desembolsado US$168,092,169.39.