Niega Rep. Dominicana haya firmado con miembros CELAC
SANTO DOMINGO.- República Dominicana desmintió que haya firmado un comunicado de miembros de la la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en el que éstos expresan “profunda preocupación” por la presencia militar de Estados Unidos al sur del mar Caribe.
El canciller Roberto Álvarez aseguró que el Gobierno dominicano nunca dio su consentimiento para figurar como firmante de ese documento.
La versión sobre dicha firma fue ofrecida en la víspera por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
SP-AM
GUSTAVO PETRO SABE ,MUY BIEN, QUE NO PUEDE JODER CON NOSOTROS …
Solamente un los estupidos comunistas pueden firmar esa barrabasada y el borrachon de petro que no sabes ni dónde pisa no se como un pueblo tan inteligente y corajudo como son los colombianos pudieron subir un loco así como su presidente,la verdad no entiendo
LO DIJE , DESDE QUE SE TIRO COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL !!!…ESE TIPO ESTA AHI POR OBAMA Y LOS DEMOCRATAS , QUIENES QUIEREN LA SUPREMACIA NEGRA EN EL CARIBE ,PERO DIRIGIDA POR LA MAFIA GLOBALISTA, QUIEnes TIRAN PA’UNA IZQUIERDA INSIPIDA Y ESTUPIDA . USTEDES SABEN QUE AL NEGRO LO MATA EL DINERO Y EL DESQUITE DE AQUELLA VEZ CUANDO ERAN ESCLAVOS POR ENDE PREFIERE VOLVER A SER ESCLAVO CON TAL DE PISAR A COLON ,Y AL NUEVO CONTINENTE: AMERICA …!!