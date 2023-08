Niega manejo inadecuado en levantamiento cadáveres SC

Juan Manuel Méndez

SANTO DOMINGO.- El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, negó que el protocolo utilizado para sacar e identificar las víctimas fatales de la explosión en San Cristóbal haya sido inadecuado e incorrecto, como denunció este jueves el patólogo forense Sergio Sarita Valdez.

«El está faltando a la verdad. Con todo el respeto que me merece el doctor, no politicemos esto, porque con el dolor ajeno no se juega», expresó.

Dijo haber participado en la jornada desde el primer momento, «y que no se hacía un levantamiento de un cuerpo si no estaba el personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

«Primero se enumeraban y se lo puedo demostrar a él, porque tengo la fotografía y los videos que se hacían ahí antes de levantarse los cuerpos», afirmó Méndez en el programa El Despertador, de SIN.

Indicó que Sarita Valdez «es muy bueno, un científico, pero si él señaló que ahí no se observó el protocolo, ahí no permití yo que se levantara un cuerpo y que nadie lo tocara, ni una osamenta, si no estaba la médico legal».

