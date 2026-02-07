Nicolás Maduro, de socialista a imperialista proyanqui (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Pocas veces en la humanidad se ha visto retorcer la historia con tanta saña para destruir a un gobernante. En la narrativa opositora, Nicolás Maduro Moro es un engendro de Satanás que ha hecho de todo para destruir a Venezuela. En este tenor, esos energúmenos de las tinieblas lo han tipificado de “tirano cruel, ladrón, asesino y narcotraficante. Como este es un mundo al revés, Maduro ha pasado a ser el socialista más terrible que haya pisado en este mundo. En consecuencia, ha sido él, y no María Corina Machado, quien le ha pedido a Donald Trump y a Benjamín Netanhayu que invadan a Venezuela, que la sancionen y establezcan sanciones, embargues y bloqueos para destruir las fuentes de riquezas de ese país andino con el fin de ahogar su economía.

2 – Entonces, a lo interno de Venezuela, las sanciones, bloqueos y embargues referidos a petición de Maduro, han estado apoyados por vandalismos (por guarimbas) a cargo de chavistas que han sembrado terror, muerte y destrucción en todo el territorio venezolano. Con estas sucias y despiadadas estrategias, los chavistas han quemado vivos a unos 36 empresarios, y han matado a balazos, batazos, tubazos, pedradas y a cuchilladas a no menos de 300 humildes ciudadanos que estaban tranquilos en sus casas, en su lugar de trabajo o en espacios de recreación.

3 – Es decir, en las llamadas guarimbas, los chavistas, aparte de incurrir en la comisión de matar a diestra y siniestra, han dejado en esta cruzada a cientos de muertos y a miles de inválidos. Con actos vandálicos y de terrorismo los chavistas han ocasionado la destrucción de cientos de propiedades públicas y privadas. En este salvajismo, los chavistas (para colmo, endrogados) incendiaron escuelas, universidades, hospitales, clínicas privadas, comercios, bibliotecas, carros, autobuses, estaciones de transporte y todo lo que encontraron en su paso. Específicamente, con la práctica del terrorismo, dinamitaban las presas, las estaciones eléctricas y las redes de distribución para que colapsara el sistema eléctrico. Lo mismo hicieron con las estructuras de transporte y con cualquier otro sistema para bienes y servicios masivos a la ciudadanía.

4 – En esta cruzada para derrumbar la economía de Venezuela, los chavistas destruyeron de una u otro forma a PDVSA, CITGO y Monómeros, tres grandes fuentes de riquezas de aquella nación intrépida. A PDVSA la desmantelaron con huelgas y sabotajes, hasta paralizarla por completo. A Monómeros, la gran industria química colombo-venezolana y a CITGO, primero las quebraron y después las entregaron a capitales extranjeros mediante sucias patrañas económicas y jurídicas. Para colmo, los maduristas fueron a Inglaterra y se robaron las reservas de oro y dólares internacionales que Venezuela tenía depositadas en bancos de Londres.

5 – Estamos hablando de que estas canalladas contra PDVSA, CITGO y Monómeros, más el robo de las reservas internacionales de oro y dólares, representan una pérdida para Venezuela de más de 500 mil millones de dólares en diez años. Toda esta tragedia económica, financiera y social ha sido por culpa de las sanciones, embargues y bloqueos económicos y financieros que Maduro y sus secuaces pidieron a Washington para su país. ¡Qué engendro maléfico es este hombre!

6 – Todas estas embestidas a las estructuras productivas y económicas de Venezuela han producido la ruina de la economía, cosa que el chavismo y el madurismo andaban persiguiendo. Lógicamente, este colapso de la economía se tradujo en una carestía de alimentos y medicinas y en una precariedad casi absoluta de los servicios básicos como son el suministro de energía y agua potable, funcionamiento del transporte y del comercio, etc.

7 – Para colmo, en un acto macabro de maldad, Maduro prohibió la compra de todos los repuestos imprescindible para la reparación de los equipos utilizados en las industrias, en la agropecuaria, en hospitales, en la tecnología, etc. Hasta fueron vetadas las compras de medicamentos a ser recetados en los hospitales y clínicas para atender a la población enferma. Otra muestra de la perversidad de Maduro es que sacó a Venezuela del sistema de pago internacional SWIFT. Con esta maldad, Venezuela quedó impedida de hacer las transferencias del dinero correspondiente para las compras y ventas e internacionales. Con este decreto inverosímil, Venezuela quedó imposibilitada de hacer operaciones financieras con banco alguno. Lógicamente, con tantas medidas atacando los sectores productivos, el colapso económico pasaba a ser un hecho.

8 – En este círculo infernal, ocasionado por el conjunto de las vilezas de Maduro, la precariedad llegó a tanto en Venezuela, que en esta se aposentó el hambre, la carestía (hasta el papel de baño llegó a faltar), la precariedad de los servicios básicos (electricidad, agua, transporte, etc.), más el desempleo, el sufrimiento, la desesperanza, etc. En esta situación desesperante, la gente se vio obligada a emigrar. Se dice, que más de 5 millones de venezolanos emigraron y que más de 40 mil han muerto por desnutrición y falta de medicamentos.

9 – Hablando a contra punto, este cuadro de un gobierno entreguista, de vandalismo, terrorismo, destrucción y muere, lo ha enfrentado una oposición antichavista comandada por personajes nacionalistas como María Corina Machado, Edmundo Gonzales, Julio Borges, Enrique Capriles, Juan Guaidó, Leopoldo López, Manuel Rosales, Stalin González, Luis Emilio Rondón, Antonio Ledezma y Henry Ramos Allup, entre otros connotados opositores de línea dura, quienes jamás se prestarían para ser títeres de Washington, tal como lo han demostrado fehacientemente Corina Machado, Juan Guaidó y Edmundo Gonzales.

10 – Los líderes políticos de esta talla siempre son víctimas de calumnias infamantes. De todos ellos, especialmente de Corina Machado, Juan Guaidó y Edmundo Gonzales, se han dicho barbaridades: “Que han pedido invasión, bloqueos, embargues y sanciones para su país. Que han dirigido las acciones vandálicas de las guarimbas y actos de terrorismo tendentes a sembrar terror entre la población y destruir la economía de Venezuela. Que se han hecho megamillonarios robando el dinero que se ha movido en las operaciones para la destrucción de PDVSA, Monómeros y CITGO. Que han sido piezas claves en el robo de las reservas internacionales de oro y dólares de Venezuela depositados en Londres”. Además, dicen las malas lenguas, que son muchos los millones que a esta gente le ha desembolsado la CIA y el Pentágono.

11 – En este contexto, los comunicadores bien informados como yo, que ejercen un periodismo independiente y honesto, podemos dar fe de que todas esas denuncias son infundios de los malvados socialista y chavistas mal paridos, porque esos opositores son personas honradas y decentes; gente de paz y amor, que ama a Venezuela, por lo que jamás incurrirían en robar el dinero de su país, ni prestarse para ser lacayos de potencias imperialistas que quieran hacerle daño a la tierra de Bolívar con bloqueos, embargues, sanciones y terrorismo o con operaciones encubiertas orquestadas por la CIA. Mucho menos se prestarían para apoyar una invasión yanqui a su país, porque ellos aman que su tierra sea soberanamente, soberana. Es que ellos son patriotas a toda prueba; es la razón por la cual el pueblo venezolano en su casi totalidad (en un 90%) ha salido a las calles a celebrar el secuestro de Nicolás Maduro y a pedir a gritos que sea sustituido por María Corina Machado y Edmundo González.

12 – Sin embargo, esas características patrióticas y morales no las acusan Nicolás Maduro y los demás chavistas. A lo largo de mucho tiempo hemos visto cómo los chavistas han estado pidiendo bloqueos, sanciones, embargues e invasiones yanquis, al tiempo de robarse las reservas internacionales de oro y dólares depositados en Londres, como también robarse cantidad de millones provenientes de las operaciones que han destruido a PDVSA, Monómeros y CITGO, mientras la oposición encabezada por Corina Machado grita exigiendo soberanía, paz y democracia para Venezuela y la no intervención de los Estados Unidos en las cuestiones internas de su país.

13 – Que Nicolás Maduro haya sido capturado, secuestrado y metido en una cárcel de Nueva York acusado de narcotraficante, después de ser un “genuflexo proyanqui”, no es cosa de extrañar. El imperio es así de loco e ingrato. Ya lo dijo Henry Kissinger: «Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal»; más, si esa relación se da, con un socialista proyanqui.

A modo de conclusión

A – En este momento de aflicción mundial, se indulta a un narcotraficante como Juan Orlando Hernández, condenado por introducir a los Estados Unidos 400 toneladas de cocaína, entonces, el que se embista contra Nicolás Maduro se inscribe dentro de los parámetros políticos de los imperialismos, cuyo mundo al revés es gobernado por locos pederastas con historia de corruptos y malvados hasta los tuétanos. Son los capos de capos.

B – En este escenario de transgresiones, muerte y destrucción a cargo de gente vil y miserable, se está dando el caso, de que estos monstruos, sedientos e insaciables de dinero y poder y con vida concupiscente, son capaces de cometer los hechos más atroces y abominables contra la humanidad. El genocidio en la Franja de Gaza es un ejemplo de ello, como también la réplica de Sodoma y Gomorra con la isla Saint James de Jeffrey Epstein. También se inscribe en esta perversión el otorgar el premio Nobel de la Paz a entes de la guerra y la maldad y que incurren en la felonía de traicionar a su patria. Es que el Nerón histórico aún sigue al mando de la Roma promiscua e ignorante, incluso, después de que este satánico hombre le prendiera fuego. Para colmo de males, más de dos mil años después, en medio del fuego cruzado entre el bien de los filósofos y el mal de los demonios, todavía, las multitudes, en su ignorancia, persisten en aclamar a Barrabás y en crucificar al Cristo… ¿Será que definitivamente estamos perdidos?

A mis lectores les dejo la palabra…

jpm-am