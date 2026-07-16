Nicaragua anuncia rompe las relaciones diplomáticas Italia

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MANAGUA.- El Gobierno de Nicaragua rompió este jueves relaciones diplomáticas con Italia, luego de que el ministro de Exteriores del país europeo, Antonio Tajani, reiterara su petición de extradición del terrorista Alessio Casimirri, uno de los asesinos del ex primer ministro italiano Aldo Moro, y que se refugió hace años en el país centroamericano.

La ruptura se da «ante las injustificadas, agresivas e irresponsables declaraciones del canciller de la República italiana, don Antonio Tajani, que ha insultado, fuera de todas las normas del respeto a las relaciones entre pueblos y Gobiernos, con arrogancia europea, al pueblo y Gobierno de Nicaragua», indicó el Ejecutivo nicaragüense en un comunicado.

«Como contundente expresión de nuestra soberanía y dignidad nacional, estamos informando al Gobierno de Italia y en particular, al canciller Antonio Tajani, que rompemos toda relación diplomática con el Gobierno de Italia», agrega el texto.

Tajani recordó el miércoles en Madrid durante una reunión del Partido Popular Europeo (PPE) la figura del líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas en 1978, y «denunció que el Gobierno de Nicaragua sigue dando refugio y protección a Alessio Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano».

El ministro agregó que el Gobierno de Nicaragua «se niega a atender las solicitudes de extradición presentadas por la justicia italiana».

«El Gobierno italiano no olvida a las víctimas del terrorismo y sigue exigiendo que quienes se han hecho responsables de delitos gravísimos contra el Estado y los ciudadanos italianos respondan por sus actos. Esto se aplica también a Casimirri, un peligroso miembro de las Brigadas Rojas al que Nicaragua sigue concediendo asilo», explicó.

Nicaragua dice que ya informó formalmente la decisión

En su declaración, el Ministerio de Relacione Exteriores nicaragüense aseguró que se han vivido «muy buenos tiempos de respeto absoluto y comprensión de nuestros procesos con respetables autoridades italianas», a quienes tuvieron «el privilegio y honor de conocer, de tratar y de abordar las circunstancias históricas del mundo que vivíamos en otros años».

«Hoy que nos toca enfrentar esta situación innoble, lamentamos profundamente que se produzcan agresiones, como las que describimos, en contraste con lo que ha sido el vínculo histórico de Italia con nosotros, y otros países hermanos, y esperamos que lleguen esos mejores días que la humanidad tanto necesita y demanda», señaló el Ejecutivo que copresiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Managua dijo que ya informó de la ruptura de relaciones a Italia y ahora procederán «a asegurar los procesos necesarios para el cumplimiento de esta decisión soberana y digna de Nicaragua».

of-am