Ni renuncia ni sabotaje: aquí se hará justicia

EL AUTOR es sociólogo y escritor. Reside en Santo Domingo.

El día 20 de febrero del 2021, la organización patriótica y social, Rescate Democrático inició una campaña de recolección de firmas en apoyo a la gestión de la Procuradora General Dra. Miriam German Brito.

Algunos opinaron que esa campaña no era necesaria, que doña Miriam era firme, estaba bien respaldada y que, perseguir corruptos, era su trabajo. Desoímos esas opiniones porque sabíamos que, ante la amenaza de una procuraduría independiente, el danilismo no iba a cruzarse de brazos y que, una parte de sus fortunas y toda su comprobada inescrupulosidad y sus complicidades serían puestas al servicio de proteger su impunidad.

DICHO Y HECHO

En una entrevista publicada en el Listín Diario de fecha 12 de abril, doña Miriam Germán reconoce la dificultades que enfrenta cuando ella y sus ayudantes solicitan a diferentes personas, empresas e instituciones datos, expedientes, informes, auditorias y en general información.

Sencillamente, la Procuraduría no recibe a tiempo, en calidad ni en cantidad la información que solicita. Esas tácticas dilatorias son parte del sabotaje. No se atreven a negarle la información, solamente se la retrasan, la mutilan y de ser posible la extravían o la destruyen. Entre los que eso hacen hay funcionarios del nuevo gobierno.

Siete días después de esa entrevista, el Dr. Julio Hazim, reconocido vocero del danilismo, comunicador devaluado, sin credibilidad pero astuto, comparece a su programa de televisión y presumiendo de bien informado afirma dos cosas: Una que “se rumora insistentemente” la renuncia de doña Miriam y otra: que antes de agosto, cuando se haría efectiva, esa renuncia ella habría puesto tras las rejas a un grupo de ex altos funcionarios entre los cuales estaría Danilo Medina.

“Se rumora insistentemente”. . . dijo Hazim. Mentira, no hubo tal rumor ni insistentemente ni nada por el estilo pero él trata de crearlo. Si doña Miriam “renuncia” hay quienes por miedo, debilidad o complicidad escogerán no ayudar, no servir de testigos, no suplir las pruebas ni aportar evidencia que sirva para sustentar una condena. Por eso Julio Hazim se “inventa” una renuncia.

NO NOS ENGAÑEMOS

Ni siquiera los miles de firmas que estamos recolectando bastan por sí solas para hacer justicia en este país; al respaldo ciudadano que está recibiendo la Procuradora deberá sumarse una actitud más resuelta y activa de parte del resto del gobierno que deberá advertir a los funcionarios que se quieren hacer los locos retrasando o saboteando las solicitudes de pruebas sometidas por la procuraduría que ese proceder tendrá consecuencias.

Sabemos, igual de claro que sabíamos lo anterior, que una parte del PRM es más de lo mismo. No les interesa que se haga justicia y a la hora de la verdad, prefieren aliarse con los corruptos que con quienes, como nosotros, los persiguen.

Y que tengan en cuenta y tomen nota de esto. Así como buscamos firmas para apoyar a la Procuraduría, así mismo buscaremos otras firmas y movilizaremos otros sectores del país para montar el repudio que merecen todos los funcionarios, sean quienes sean que, en lugar de ponerse del lado de la justicia, se hacen cómplices de los corruptos.

JPM

