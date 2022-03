Ni églogas ni trompetas para nuestras cárceles (y 4)

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

Nuestras cárceles no son lo que se espera y desea de ellas, pero creemos sin dañar reputaciones ni honras, que falta mucho por hacer, a pesar de que existe la implementación del nuevo sistema penitenciario que deberá finalizar por completo esta ingente labor.

Tras la muerte de tres reclusos en la famosa cárcel La Victoria, las autoridades incautaron equipos tecnológicos instalados, entre los cuales 96 routers, 89 cámaras, 508 teléfonos móviles, 107 cargadores, 96 auriculares, una laptop, dos tabletas, 9 reproductores de DVD, 35 PlayStation, 10 controles de distintos aparatos, 8 inversores y 137 bocinas.

Ciertamente, de primera intención, estaríamos en una gran tienda de aparatos electrónicos, y no en una penitenciaría. A decir del Vicepresidente de Institucionalidad y Justicia Servio Tulio Castaños Guzmán, “la cárcel de La Victoria se ha convertido desde el Estado en un “acto de crueldad” con más de 8 mil seres humanos en un espacio habilitado para mil 200, lo que obstaculiza su reinserción a la sociedad”.

Sigue señalando, que lo que hay con las cárceles es una bipolaridad. “Adiciona que hasta que no se elimine ese viejo modelo, no se acabará con el desorden que impera no solo en La Victoria, sino en los demás centros penitenciarios de ese régimen. También proclama que aunque la Procuraduría General de la República es quien administra los centros penitenciarios del viejo modelo, ella no es quien tiene el control”.

Después de una trifulca en el mes de enero, en la referida cárcel, cientos de militares intervinieron el centro penitenciario y se encontraron con que allí operaba un centro de retransmisión de señal de internet que suministraba wifi a todos los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de La Victoria incluyendo a los residentes de la comunidad.

El desmantelamiento de los equipos se produjo durante el registro llevado a cabo por soldados del Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la República.

La Victoria fue inaugurada el dieciséis de agosto de 1952 (hace 70 años) en plena dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Construida con una inversión de RD$915 mil pesos y con capacidad para albergar a 1,200 reos, fue presentada como modelo de avance del sistema penitenciario dominicano.

En la actualidad una Nueva Cárcel llamada La Nueva Victoria, ha sido inaugurada, pero de acuerdo a varias denuncias, esa nueva cárcel esconde supuestos actos de corrupción y concepciones penitenciarias ya preteridas, por lo que américa una exhaustiva auditoría y un rediseño.

En la referida nueva Victoria, se desarrollarán programas de reinserción con los que se espera “romper las cadenas de la pobreza y el crimen”. Este nuevo complejo carcelario, está dotado de 87 edificios, de los cuales 30 son administrativos y 57 para alojamiento, divididos en cuatro cuadrantes, que funcionarán independientemente.

Se encuentran instaladas 96 celdas conyugales y un área infantil, con juegos para los hijos de los internos. La ubicación de la nueva penitenciaría, está instalada en San Antonio de guerra, a 40 kilómetros de la Ciudad de Santo Domingo y cercana a la vetusta cárcel de La Victoria.

Mientras que en algunos países adelantados se esfuerzan por encontrar el equilibrio entre el cumplimiento de las penas y el acceso a las herramientas necesarias para llevar una vida mejor una vez recuperada la libertad, en la mayoría los presidiarios atraviesan experiencias difíciles de digerir, que nadie podría desear ni siquiera como experimento sociológico.

Pasar meses o años sin poder salir de un recinto en el cual no somos más que números asociados a un delito o un crimen, participando nuestro reducido espacio con gente que quizás ha cometido actos más aterradores, comiendo y durmiendo mal, soportando burlas y maltratos por parte de oficiales armados aguantando la falta de higiene no es ciertamente la descripción de “reforma”.

Cuando finalmente estos individuos salen de prisión, no están aptos para tomar buenas decisiones, ya que a las cárceles van los delincuentes fracasados.

