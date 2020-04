Nathalie Hazim gana premio pop en los IMA con “Más de lo que soñé”

SANTO DOMINGO.- La cantante Nathalie Hazim ganó en la categoría de “Mejor producción musical pop” por su más reciente sencillo “Más de lo que soñé”, en los Independent Music Awards.

Así le comunicó la empresa productora de este evento Music Resource Group vía correo electrónico, quienes debido a la pandemia realizaron de forma virtual la selección de ganadores.

En la 18va. entrega de los IMA competían talentos establecidos y emergentes de todo el mundo en más de 100 categorías de Música, Video y Diseño, y donde la cantautora dominicana estaba nominada en tres categorías.

Este premio lo comparte con Alexandro Seguí y Hafid Salazar, quienes co-produjeron el tema.

”Esta es la primera vez que se hace esta celebración a nivel digital, usualmente se realizan en la ciudad de Nueva York, y la verdad no se me hacía que era hoy el evento, pero para mi sorpresa recibo este correo, lo abro pensando que es un comunicado más, y resulta que anunciaba que acababa de ganar un premio a Producción Pop Musical con mi primer trabajo como productora, junto a Alexandro Seguí y a Hafid”, dijo.

Y agregó: “Juro que me puse a saltar y a bailar, porque es de esas noticias que uno no se espera… unos premios que tienen cientos de artistas internacionales de todo el mundo, es un privilegio que jurados reconocidos del ámbito musical se tomaran el tiempo de escuchar esta canción. Me da mucho más empuje para continuar”.

La artista, gracias al poder de la tecnología, grabó la pasada semana su nuevo video musical, para el segundo sencillo de su reciente álbum.

