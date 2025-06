N. JERSEY: Nació con parálisis cerebral, pero eso no le impidió graduarse

Juana Maritza Ortiz

NUEVA JERSEY.- Nació en Bani, República Dominicana, con parálisis cerebral, pero eso no impidió que Juana Maritza Ortiz se convirtiera en la prominente escritora que es hoy y lograr una Licenciatura en Periodismo con las mejores calificaciones en la Universidad William Paterson de Nueva Jersey.

Todo empezó al momento de su nacimiento, porque durante el parto su madre no recibió la debida atención médica a tiempo, y al no recibir suficiente oxígeno en el cerebro, a la niña se le afectó el lado izquierdo de su cuerpo, desarrollando parálisis cerebral, y afectando sus movimientos corporales, posturas y músculos, manera de caminar, de pararse y de hablar.

“A pesar de las terribles predicciones, mis padres no se dieron por vencidos”, dice Juana Ortiz en su libro Lo Hice. “Mi madre Luz y mi papá Marino eran muy jóvenes, unos 20 años cada uno, y con limitada situación económica, pero esto no les impidió hacer lo mejor para mí, con el apoyo de nuestra familia”.

De su niñez recuerda como uno de sus más importantes logros el momento cuando empezó a caminar a los tres años, debido a su condición y la falta de recursos, cosa que atribuye a las limitadas terapia ocupacional, del lenguaje y física para tener una mejor calidad de vida.

“Contaba con diez años de edad -me cuenta- cada día de la semana, en la mañana, me paraba en la puerta de la casa a observar los niños pasar con sus uniformes escolares, llevando libros y cuadernos en sus brazos camino a la escuela. Yo también quería ir a la escuela, pero tenía que quedarme con mami en la casa”.

“Un día mi mamá me dijo que no podía ir a la escuela debido a mi limitación física y que el sistema escolar no estaba preparado para hacer frente a una estudiante que tenía un molde de cuerpo extraño. Ese fue un momento clave, porque me di cuenta de que yo era diferente a los otros niños, no solo físicamente, sino también desde el punto de vista sociológico”, agrega Juana.

A pesar de que no asistió a la escuela tradicional, al pasar los años desarrolló habilidades especiales y aprendió a leer y escribir con la profesora Mariana, que daba clases en su hogar. “A temprana edad tuve que vencer todos los obstáculos que enfrenté para poder educarme, yo tenía un enorme deseo de aprender. No ser capaz de asistir a la escuela no me detuvo el aprendizaje, había una voz dentro de mi repitiendo una y otra vez ‘tengo que aprender’, y me convertí en mi propia tutora”, expresa Juana en su libro. “Siendo ya adolescente, una gran preocupación me deprimía, no sabía qué esperar del futuro, cómo sería mi vida en la adultez. Los estereotipos estaban muy marcados en esos días en la República Dominicana. Me enfrentaba a la percepción de que las personas con discapacidad no tenían ningún valor; y en las calles la gente preguntaba a mis padres: ¿Qué le había pasado? ¿Ella habla? ¿Ella entiende? ¡Qué pena! ¿Ella entiende lo que otros le dicen? ¡Pobrecita!”, anotó en su libro. Su llegada a New Jersey

Una fría mañana de enero de 1988 la familia entera llegó a la ciudad de Paterson, sus padres Luz y Marino, junto a los hermanos de Juana, Cristian, Esteban y Saris, con sus maletas cargadas de esperanzas y emprender nuevos horizontes, asociados al modelo de adaptación que le ofrecía esta gran ciudad. Transcurrido el tiempo viviendo en el Estado Jardín, venciendo dificultades y acostumbrándose a una vida diferente, Juana avanzó tanto que hasta se graduó de la secundaria, y emprendió el duro reto de inscribirse en el Passaic County Community College, aunque se cuestionaba “¿Cómo reaccionarán los maestros al verme? ¿Los compañeros de clases me aceptarán?”.

Pero su valentía y deseos de superarse eran mayores. “Si pude graduarme de la escuela secundaria, ¿por qué no intentar tener un título universitario también?”, se cuestionó. “Porque mi sueño americano era educarme y ser financieramente independiente”.

Juana estaba emocionada de poder estudiante en el PCCC, pero “debido a la burocracia del sistema educativo, sentí que haberse registrado como estudiante de educación especial de secundaria me impidió desarrollar todo mi potencial. Eso sí, me tomó tiempo y mucho coraje derribar esas barreras, pero lo logré”.

“De algo me sentía orgullosa, ser la primera generación de mi familia en ir a la universidad, aunque la parálisis cerebral también afectó mis habilidades de aprendizaje. Mi cerebro tardaba más en memorizar lo que necesitaba aprender, y por eso tuve que lidiar con múltiples desafíos”, cuenta Juana.

Juana Ortiz tuvo que vencer innumerables obstáculos para alcanzar su meta y al envolverse en una carrera universitaria no tenía ni idea de lo que eso implicaba para una persona con su condición de salud. A pesar de todo eso, logró avanzar hasta el final, e incluso, fundar la Rainboow Of Talent of New Jersey, Inc., que es una organización que se encarga de ayudar a las personas con discapacidad a tener éxito en la universidad o un programa de entrenamiento y unirse a la fuerza laboral.

Las vicisitudes que habia recorrido durante tantos años aquella niña con parálisis cerebral y que logró superar con tanto éxito, sirve de motivación para muchos de los que leen su historia, plasmada en el libro ‘Lo Hice’ de su autoría.

“El 15 de mayo de 2013 alcancé otro de mis principales objetivos: Obtuve mi licenciatura en comunicación con una concentracion en periodismo impreso y una especializacion en escritura”, destaca.

“El diploma que tengo en mis manos fue el resultado de mi valentía, de horas robadas al sueño, perseverancia y determinación. Es la evidencia que necesitaba para probar que podía hacerlo, y lo hice. Este diploma simboliza mucho: mi arduo trabajo en la escuela; mi capacidad para superar los obstáculos pese a mis limitaciones físicas y la barrera del idioma; y mi éxito para alcanzar mis objetivos y el respaldo de mi familia”, dice Juana en su libro.

“En República Dominicana nunca pensé que algún día podría alcanzar todo lo que había logrado hasta este momento. Estudié la secundaria, aprendí inglés, logré mi título de asociado, obtuve mi licenciatura en comunicación, y descubrí mis talentos como escritora”, concluyó nuestra orgullosa invitada de hoy.